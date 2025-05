Dave Mustaine vuelve a hablar de su salida de Metallica y acusa: “Todos los solos de ese primer disco eran míos”

Una herida no ha cicatrizado jamás en el corazón de Dave Mustaine, el legendario guitarrista de heavy metal y líder de Megadeth: haber sido expulsado de Metallica, en 1983, banda que ayudó a conformar en sus inicios.

Así al menos queda claro en una reciente entrevista que el guitarrista concedió a Shawn Ryan Show, donde abordó el tema. Ahí, contó cómo fue su salida del conjunto liderado por James Hetfield y Lars Ulrich. Siempre su versión ha sido la misma: que fue despedido por sus excesos con el alcohol, y en esta ocasión lo reafirma.

Metallica en 1982. De izquierda a derecha: Ron McGovney (bajo), James Hetfield (voz y guitarra), Lars Ulrich (batería) y Dave Mustaine (guitarra solista)

“Todos bebíamos. Por eso nos llamaban Alcohólica. Quiero decir, no lo llamaron Dave-Alcoholica. Todos bebíamos. Y siguieron bebiendo así incluso después de que yo me fuera. Pero eso fue, creo, el principio del fin. Y cuando llegamos a Nueva York, tenía un carrete de cinta, esta cinta de un cuarto de pulgada, que tenía probablemente dos días de riffs de guitarra en ella, sólo yo tocando y tocando y tocando. Y nos llevamos el reproductor y el carrete de cinta a Nueva York. Hicimos dos conciertos allí, y después de esos dos conciertos, me despertaron una mañana y me dijeron: ‘Mira, estás fuera de la banda’. Y yo dije: ‘¿De qué estáis hablando?’ ‘Estás fuera de la banda’. Dije: ‘¿Sin advertencia? ¿Ni una segunda oportunidad? ¿No me vais a dar una advertencia? ¿Simplemente me vais a echar? Y me pareció injusto”.

Y luego, tiró acaso su dardo mayor, que la banda plagió su música: “Mostraron una grotesca falta de personalidad. Y eso me cabreó y fue una gran parte del combustible [que provocó mi rabia hacia ellos]. Pero en ese momento, yo estaba muy enfadado y no quería perdonarles por lo que hicieron. Y les dije cuando me fui: ‘No uséis mi música’. Y claro que la usaron”.

Luego detalló su acusación "Yo compuse ‘Ride The Lightning’. ‘The Call Of Ktulu’ la escribí yo. Veamos, ¿qué más? Está ‘Phantom Lord’, ‘Metal Militia’, ‘Jump In The Fire’, ‘The Four Horsemen’. Y escribí un montón de ‘Leper Messiah’ también. No me dieron crédito por ello. Si escuchas los riffs, sabes que son míos. Crees que de repente oirás mi riff y dirás: ‘Ese no soy yo’. Así que, sí, compuse mucha de la música que les hizo, y todos los solos de ese primer disco eran míos - lo mejor que Kirk Hammett pudo intentar copiarlos”.

En rigor, Mustaine sí fue acreditado por la composición de las canciones. Si se revisa Discogs, y observamos el primer álbum del grupo, Kill’em all (1983) vemos que el blondo guitarrista aparece acreditado en The four horsemen, Phantom Lord y Metal Militia. La excepción es Jump in the fire.

El ejercicio da el mismo resultado si se revisa el disco Ride the lightning (1984): Mustaine aparece acreditado en la canción que le da nombre al disco, además de The Call Of Ktulu, justo las dos que mencionó. Aunque si se revisa Master of puppets (1986), en la canción Leper Messiah, efectivamente no aparece acreditado. Como sea, ha sido el gran tema de conversación de Dave Mustaine por más de 40 años.