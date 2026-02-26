SUSCRÍBETE
    De enfermera a humorista: quién es Asskha Sumathra, la primera comediante transformista del Festival de Viña

    La comedia en el Festival de Viña durante la noche del 25 de febrero estará a cargo de Asskha Sumathra, la primera humorista drag en la historia del certamen. Mientras convalida la enfermería como profesión y luego de una carrera en docu-realitys y locales nocturnos, la comediante está lista para marcar un hito en la Quinta Vergara.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de Fotech

    La cuarta noche del Festival de Viña 2026 tiene un evento histórico en su sección cómica: tendrá lugar la primera rutina humorística hecha por una comediante transformista. Quien liderará esa aventura será Asskha Sumathra, personaje creado e interpretado por Óscar Guzmán, un humorista que literalmente ganó su puesto en la Quinta Vergara después de una larga trayectoria en que se consagró como “La Reina del Café Concert”.

    Orígenes

    Óscar Andrés Guzmán Muñoz nació el 10 de noviembre de 1979 en Santiago de Chile. Antes de dedicarse al espectáculo, desarrolló una vida profesional alejada de los focos.

    Muñoz es enfermero de profesión. Ha declarado que ejerció esta carrera en lugares como la Posta Central. Ha explicado en entrevistas que quería estudiar Teatro, pero no “lo dejaron”. Así, mientras trabajaba como enfermero, empezó a meterse cada vez más en el mundo drag y transformista chileno.

    Orígenes de Asskha Sumathra

    El personaje de Asskha Sumathra adquirió popularidad en el circuito de stand-up y café concert en locales como Contramano, en el barrio Bellavista. Pronto se hizo eco en la comunidad transformista chilena y su fama saltó a plataformas digitales. Tras esto, se empezó a dar a conocer como “La Reina del Café Concert”.

    Sumathra participó en el docu-reality web Amigas y Rivales, realizado en el backstage del concurso anual de transformismo de la discoteca chilena Fausto. El show se consolidó como un hito para la masificación del transformismo en Chile y allí la humorista compartió pantalla con otras figuras como Botota Fox, Maureen Junott y Janin Day. La comediante fue finalista del programa en la edición de 2016.

    Extraída de RadioActiva

    Sobre aquella etapa, Guzmán contó en Radio Activa que “lo pasó bien” y que “pescaron a las transformistas y los elevaron a las plataformas digitales; nos abrió la posibilidad de que nos conocieran”.

    Por años, Asskha Sumathra continuó haciendo stand-up por años, destacando por un humor ácido que mezcla anécdotas, crítica social ligera y referencias al mundo LGBTIQ+. Ella ha descrito su personaje como “no transgresor” en un sentido agresivo, sino más bien irreverente y cercano.

    Coliseo

    Su gran salto reputacional vino con su triunfo en el programa Coliseo de Mega, a finales de 2025. Ahí, Asskha Sumathra compitió con otros comediantes como Lis la Cubana y Nico Pontigo. Haciendo bromas sobre sus vivencias como enfermera y su vida como transformista, conquistó al jurado y al público, lo que le permitió consagrarse como ganadora del programa.

    Su premio fue una integración directa en la parrilla del Festival de Viña 2026. Esto marcó un hito, ya que Asskha Sumathra será la primera comediante drag en la historia del certamen.

    Extraída de BioBioChile

    Respecto a la presión que pueda conllevar este evento, Guzmán no está nervioso. "No depende de mí que la gente cambie su estigma. Mi rol en el Festival de Viña es ser el transformista que va a sacar una sonrisa y va a ser transversal. De ahí que queramos cambiar este estigma social tenemos que luchar como sociedad juntos", declaró la humorista en la conferencia de prensa organizada por Mega en la previa de su show en la Quinta Vergara.

    “Más que un avance, también es un gesto amable que un transformista ya llegue al Festival. (...) Salir de este espacio tan oscuro donde muchos de nosotros vivimos, ahora estar en la luz y en la palestra, y que todo el mundo pueda opinar, hablar y disfrutar del show, lo encuentro maravilloso", declaró Sumathra en el mismo evento.

    Respecto de eventuales cambios en su rutina para adaptarse al formato televisivo de Viña 2026, la comediante fue categórica: “(no cambiaré) Nada, absolutamente nada“. Reforzó su postura con las siguientes palabras: “Lo que ustedes van a ver sobre el escenario del Festival de Viña del Mar es lo que he sido siempre, siempre, siempre: Una chucha de su madre“.

    Extraída de El Dinamo

