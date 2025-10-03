De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
Uno de los eventos gratuitos imprescindibles de la cartelera local difunde un lineup nuevamente marcado por la variedad de géneros, edades y nombres, desde leyendas hasta representantes de regiones. Puedes ver el detalle aquí.
Superado ya su aniversario número 20 en 2024, el festival Rockódromo de Valparaíso zarpa a una nueva década: una etapa en que la cita gratuita se consolida como una coordenada ineludible de la cartelera nacional y como el escenario donde convive música chilena de todas las eras del país. Una programación en que destacan artistas que cuentan sobre 50 años de carrera, leyendas indiscutidas, codo a codo junto a agrupaciones regionales que estrenan sus primeros sencillos y dan sus primeros pasos.
Rockódromo 2025 -organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular- se realizará desde el 27 al 30 de noviembre en locaciones de Valparaíso.
La versión 2025 fija a la Plaza Sotomayor y el Barrio Puerto como su enclave principal y también suma programación en el Teatro Municipal de Valparaíso, actividades en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas (CENTEX) y showcases en las salas Trotamundos y Segundo Piso.
Algunos de los nombres que protagonizan esta edición: dos leyendas de la música nacional como son Illapu y Quilapayún; el debut de Saiko en la fiesta porteña; el metal de exportación de Criminal; el momento estelar de Francisca Valenzuela; la vigencia del pop urbano con Princesa Alba y Soulfía. La lista de invitados nacionales la completan otros créditos de peso nacional y global, como Javiera Mena, Bronco Yotte, Yajaira, Chinoy, Kuervos del Sur y Catalina y las Bordonas de Oro.
Junto a ellos, Rockódromo incluye una lista de bandas regionales representativas de todo el país. Rockódromo será el hito final para una serie de conciertos públicos domiciliados desde Arica a Magallanes y agrupados bajo el nombre de ‘Red Rockódromo’. Se trata de 16 festivales que reúnen a una selección regional de bandas y músicos, además de invitados nacionales, en jornadas donde se escoge a una agrupación para viajar hasta la ciudad puerto y representar a su región sobre el escenario.
Todas las regiones presentes
Hasta la fecha -y restando aún festivales de la Red Rockódromo- dirán presente en Rockódromo desde regiones NayaSoul (Antofagasta), Oktagones (Atacama), Gaspar Luna (Magallanes), Nico Carreño (O’Higgins), Cepa Funk (Aysén), Isleños (Los Lagos), Proyecto Rama (Maule), Eje Abstracto (Ñuble) y El EM3 (Biobío). A ellos se suman seis bandas de la Región de Valparaíso, que también hicieron su postulación a la Red Rockódromo: El Significado de las Flores, Simones, Alma Pájara, Hemiola, Sofía Correa y -desde Rapa Nui- la cantante Sera Moulton.
Rockódromo además ofrecerá paneles de conversación, encuentros con agentes de la música, charlas y más, en una programación paralela agrupada bajo el rótulo ‘Rockódromo Industria’. En esas instancias participarán también programadores musicales extranjeros, directores de venues y festivales latinoamericanos, quienes -año a año- cierran intercambios y contrataciones para contar con las bandas de la Red Rockódromo en sus escenarios latinoamericanos.
Así, en lo que va de 2025, bandas que se presentaron el año pasado en Rockódromo han emprendido sus primeras giras internacionales: los chilotes Dodo fueron invitados a la Feria Internacional de San Marcos en Aguascalientes, México; Animales Exóticos Desamparados, banda de Biobío, se presentó en Rock al Parque en Bogotá; la agrupación de Algarrobo du0fem viajó hasta el Bandas en Red en Uruguay; mientras que Samsara de la Región Metropolitana se presentará en octubre en el festival Fiura de Cali. Por esa vía, además, se suman nombres internacionales al cartel de Rockódromo 2025: Che Papusa Dúo (Uruguay), Kill The Clowns (México), Búha 2030 (Colombia) y Juanvar (Colombia).
Toda la información sobre Rockódromo 2025 disponible en la web de Escuelas de Rock y Música Popular, en escuelasderock.cultura.gob.cl.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.