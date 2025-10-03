SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Uno de los eventos gratuitos imprescindibles de la cartelera local difunde un lineup nuevamente marcado por la variedad de géneros, edades y nombres, desde leyendas hasta representantes de regiones. Puedes ver el detalle aquí.

Por 
Equipo de Culto
De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Superado ya su aniversario número 20 en 2024, el festival Rockódromo de Valparaíso zarpa a una nueva década: una etapa en que la cita gratuita se consolida como una coordenada ineludible de la cartelera nacional y como el escenario donde convive música chilena de todas las eras del país. Una programación en que destacan artistas que cuentan sobre 50 años de carrera, leyendas indiscutidas, codo a codo junto a agrupaciones regionales que estrenan sus primeros sencillos y dan sus primeros pasos.

Rockódromo 2025 -organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular- se realizará desde el 27 al 30 de noviembre en locaciones de Valparaíso.

La versión 2025 fija a la Plaza Sotomayor y el Barrio Puerto como su enclave principal y también suma programación en el Teatro Municipal de Valparaíso, actividades en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas (CENTEX) y showcases en las salas Trotamundos y Segundo Piso.

Nelson Galaz Dinamarca

Algunos de los nombres que protagonizan esta edición: dos leyendas de la música nacional como son Illapu y Quilapayún; el debut de Saiko en la fiesta porteña; el metal de exportación de Criminal; el momento estelar de Francisca Valenzuela; la vigencia del pop urbano con Princesa Alba y Soulfía. La lista de invitados nacionales la completan otros créditos de peso nacional y global, como Javiera Mena, Bronco Yotte, Yajaira, Chinoy, Kuervos del Sur y Catalina y las Bordonas de Oro.

Junto a ellos, Rockódromo incluye una lista de bandas regionales representativas de todo el país. Rockódromo será el hito final para una serie de conciertos públicos domiciliados desde Arica a Magallanes y agrupados bajo el nombre de ‘Red Rockódromo’. Se trata de 16 festivales que reúnen a una selección regional de bandas y músicos, además de invitados nacionales, en jornadas donde se escoge a una agrupación para viajar hasta la ciudad puerto y representar a su región sobre el escenario.

Todas las regiones presentes

Hasta la fecha -y restando aún festivales de la Red Rockódromo- dirán presente en Rockódromo desde regiones NayaSoul (Antofagasta), Oktagones (Atacama), Gaspar Luna (Magallanes), Nico Carreño (O’Higgins), Cepa Funk (Aysén), Isleños (Los Lagos), Proyecto Rama (Maule), Eje Abstracto (Ñuble) y El EM3 (Biobío). A ellos se suman seis bandas de la Región de Valparaíso, que también hicieron su postulación a la Red Rockódromo: El Significado de las Flores, Simones, Alma Pájara, Hemiola, Sofía Correa y -desde Rapa Nui- la cantante Sera Moulton.

Rockódromo además ofrecerá paneles de conversación, encuentros con agentes de la música, charlas y más, en una programación paralela agrupada bajo el rótulo ‘Rockódromo Industria’. En esas instancias participarán también programadores musicales extranjeros, directores de venues y festivales latinoamericanos, quienes -año a año- cierran intercambios y contrataciones para contar con las bandas de la Red Rockódromo en sus escenarios latinoamericanos.

Rockodromo 1 ok la-tercera

Así, en lo que va de 2025, bandas que se presentaron el año pasado en Rockódromo han emprendido sus primeras giras internacionales: los chilotes Dodo fueron invitados a la Feria Internacional de San Marcos en Aguascalientes, México; Animales Exóticos Desamparados, banda de Biobío, se presentó en Rock al Parque en Bogotá; la agrupación de Algarrobo du0fem viajó hasta el Bandas en Red en Uruguay; mientras que Samsara de la Región Metropolitana se presentará en octubre en el festival Fiura de Cali. Por esa vía, además, se suman nombres internacionales al cartel de Rockódromo 2025: Che Papusa Dúo (Uruguay), Kill The Clowns (México), Búha 2030 (Colombia) y Juanvar (Colombia).

Toda la información sobre Rockódromo 2025 disponible en la web de Escuelas de Rock y Música Popular, en escuelasderock.cultura.gob.cl.

Más sobre:RockódromoFrancisca ValenzuelaCriminalCatalina y las Bordonas de OroIllapuValparaísoMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Once centros de estudios entregan documento a candidatos presidenciales con 30 propuestas sobre probidad y transparencia

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Lo más leído

1.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center
Chile

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Once centros de estudios entregan documento a candidatos presidenciales con 30 propuestas sobre probidad y transparencia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar
Negocios

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo
Tendencias

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV
El Deportivo

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile
Cultura y entretención

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones
Mundo

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta