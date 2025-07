Deftones lanza nuevo single y anuncia nuevo disco

Deftones lanzará su esperado décimo álbum de estudio Private music el 22 de agosto. Para anunciar el lanzamiento, la banda compartió un nuevo single titulado My mind is a mountain, el cual Zane Lowe estrenó en exclusiva en el episodio más reciente de “World Record” en Apple Music.

Lowe se reunió con los miembros de la banda Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, y Frank Delgado en el icónico Canter’s Deli en Hollywood donde los músicos hablaron extensamente sobre la creación de Private music, compartieron recuerdos y conversaron sobre lo que les depara el futuro.

Ahora han comenzado un nuevo capítulo en su carrera. Deftones grabó y co-produjo Private music en varias zonas de California incluyendo Malibu y Joshua Tree, así como Nashville, Tennessee, con el productor ganador del Grammy, Nick Raskulinecz. Esto marca su tercera colaboración con Raskulinecz quien previamente fue parte de Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012). Una vez más, private music ve a la banda empujando sus límites creativos como sólo ellos pueden hacerlo

En otras noticias, Deftones recibieron varias certificaciones de la RIAA, reconociendo sus recientes hitos de ventas. White Pony ahora está certificado con doble Platino, Diamond Eyes alcanzó status de Platino y reconocidos singles como Change (In The House of Flies) y Be Quiet and Drive fueron certificados con cuádruple y doble Platino, respectivamente.

A comienzos de este año, Deftones arrancó su gira por Norteamérica y se ha convertido en la más exitosa y significativa de su carrera.

Además, la banda ha agotado el 100% de ese recorrido por distintos escenarios, incluyendo recintos legendarios como el Madison Square Garden en New York, el TD Garden en Boston, e incluso dos noches consecutivas en el Kia Forum en Los Angeles. Acerca de este último, el diario Los Angeles Times escribió, “Deftones nunca habían sido más grandes o más apropiados para lo que el público joven busca de la música heavy en todas sus variantes. Una banda que ha estado adelantada a su tiempo por 30 años y contando”.

Escucha My mind is a mountain aquí