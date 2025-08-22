Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Deftones, la banda de Sacramento con múltiples certificaciones de platino y ganadora de un GRAMMY®, presenta su esperado décimo álbum de estudio, private music, que ya está disponible a través de Reprise/Warner Records.

A principios de mes, el grupo anticipó el lanzamiento con la canción milk of the madonna y antes de eso, con el single que abre el álbum, my mind is a mountain.

Ambas canciones contaron con el aplauso de la crítica y el fervor de los fans. El último ya generó más de 25 millones de reproducciones en todo el mundo y ascendió al N°1 en el chart de canciones de Hard Rock de Billboard, convirtiéndose en uno de los mejores debuts de la banda a la fecha.

A lo largo de los 9 álbumes de estudio anteriores, Deftones han construido una singular identidad sonora. Ahora, regresan con uno de los trabajos más consolidados de su carrera: private music.

Junto al corazón creativo de la banda: Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham y Frank Delgado, así como el nuevo bajista Fred Sablan, está el productor Nick Raskulinecz, quien trabajó antes en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012).

El resultado es una colección austera de 11 canciones de ritmo magistral, que suenan como una nueva marca de Deftones. En una meditación sobre la belleza y el peligro de la naturaleza, el desafío de cultivar una mente positiva y visiones de un viaje más allá del reino físico.

Junto con la salida del álbum, Deftones comienza el tramo más largo de su gira con entradas agotadas en Norteamérica, producida por Live Nation, con un show en el Rogers Arena de Vancouver. Las últimas fechas continúan en arenas de Canadá y Estados Unidos. Además, Deftones contarán con el soporte de Phantogram y IDLES en algunas fechas. Eventualmente, esta nueva salida a la carretera podría extenderse con una llegada a Sudamérica.

Escucha Private music a continuación