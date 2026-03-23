Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

Este 23 de marzo, Disney publicó el trailer oficial de la nueva película de Moana en live action. El video permite ver el colorido rumbo que tomará la estética de la película. Además, este constituye el primer vistazo de Dwayne “La Roca” Johnson en el papel de Maui. El largometraje se estrenará el 9 de julio de 2026 en Chile.

La cinta será protagonizada Catherine Lagaʻaia como Moana y Dwayne Johnson retomará el papel de Maui, para quien ya había prestado su voz en la versión animada. El reparto se completa con actores como John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams en el papel de Sina, y Rena Owen como la abuela Tala. Los intérpretes están bajo la dirección de Thomas Kail, más conocido por su rol de productor en Hamilton.

Encuentro de Maui y Moana en el adelanto.

El trailer muestra una paleta de colores viva e imágenes bastante similares a la película original. En la cinta, Moana, hija del jefe Tui, tendrá que adentrarse en el mar junto al semidiós Maui para salvar a su pueblo de un mal que lo acecha.

La publicación del trailer causó revuelo en redes sociales. Los usuarios comenzaron a tomar capturas de algunos momentos de la película comparándolos con lo visto en el avance. El recibimiento ha sido mixto, en especial por la apariencia de Dwawyne Johnson.

O live-action de “MOANA” super fiel à animação 🤯 pic.twitter.com/9Z43NOcW8Q — Tracklist (@tracklist) March 23, 2026

Mira el trailer acá