El cruce soñado de Joe Keery de Stranger Things con Angus Young de AC/DC en Chile

Djo, proyecto musical del actor Joe Keery de Stranger Things, habló de la influencia que tuvo la música de AC/DC en su vida y un particular cruce que tuvo con el guitarrista Angus Young en Chile. La confesión se dio en una entrevista con el medio brasileño Radio Rock en su paso por Lollapalooza Brasil.

AC/DC se encontraba en Santiago para sus conciertos en el Parque Estadio Nacional. Los recitales del 11 y 15 de marzo coincidieron en fechas con la celebración de Lollapalooza Chile. Una camada de artistas internacionales estuvieron presentes en la ciudad y esto permitió un cruce muy especial para Djo.

Según relata el artista, la banda australiana lo había influenciado desde temprana edad. Tanto así, que el actor tenía un póster de la agrupación en su cuarto cuando era pequeño. “Amo AC/DC”, detalla.

En su estadía en Chile, el actor estaba entrenando con uno de sus compañeros de banda cuando en el gimnasio apareció el guitarrista de AC/DC, Angus Young. Joe Keery, que estaba en la caminadora, se quedó perplejo. Para la entrevista el actor recreó su impresión: bajó sus lentes oscuros con cara de emoción por el emotivo encuentro.

Sin embargo, Keery contó que no se atrevió a pedirle una foto o decir algo. “No dije nada, no miré en su dirección. Solo bajé la cabeza. ‘Haz ejercicio, disfruta Angus’”, relató.