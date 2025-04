Eddington: revisa el trailer de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal están a la cabeza de Eddington, el cuarto largometraje del director y guionista Ari Aster (Midsommar, Beau tiene miedo). Descrito como un western contemporáneo, el filme transcurre durante la pandemia de 2020, en medio del impacto producido por el Covid-19 y la propagación de teorías conspirativas.

“Un enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo (Phoenix) y el alcalde (Pascal) desata el caos cuando vecinos se enfrentan entre sí en Eddington, Nuevo México”, señala la sinopsis difundida por A24.

El primer adelanto de la película también incluye a los personajes de Emma Stone y Austin Butler. La primera aparece a través de un video en que desmiente los dichos de su esposo, mientras que el segundo habla sobre que el dolor no es una coincidencia.

El elenco se completa con Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr. y William Belleau.

Según el anuncio realizado el jueves pasado, la cinta competirá por la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes, que se celebrará entre el 13 y el 24 de mayo. Será la primera vez que un largometraje con la participación de Pascal debute en el prestigioso certamen francés.

Otros de sus próximos estrenos cinematográficos son la comedia romántica Materialists, de Celine Song, y la superproducción Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Además, acaba de lanzar con éxito la segunda temporada de la serie de HBO The last of us.

Revisa el primer trailer de Eddington a continuación: