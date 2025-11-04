El colectivo Cleopatras lanza nuevo sencillo, Peonía Roja: mira aquí el video

Después de la acción de arte “El cuerpo como tiempo” en el Museo de Bellas Artes, Cleopatras, la emblemática agrupación del under chileno fundada por Patricia Rivadeneira en 1986 -quien convocó en su tiempo a la diseñadora Jacqueline Fresard y a las bailarinas Tahía Gómez y Cecilia Aguayo durante la corriente del teatro experimental de Vicente Ruíz- arroja novedades.

El colectivo se encuentra hoy promocionando su videoclip y nuevo single Peonía roja, una canción de su época fundacional, con letra del escritor chino Lin Yutang y compuesta por Jorge González para este grupo pionero por su atrevida propuesta artística que reúne danza, teatro, performance y música.

“Quería hacer una reversión de esta canción, que era una de mis favoritas y no había quedado en la primera edición de nuestro vinilo porque el demo estaba muy deteriorado. Entonces Hueso Records nos invita a reeditar el disco e incluir un bonus track”, comenta Cecilia Aguayo a través de un comunicado.

“El diseño sonoro estuvo a cargo de Francisca Bascuñán, Entrópica, inspirada en la producción original de Jorge y yo en la producción vocal donde incluí a las cuatro Cleopatras, a diferencia de la original que sólo cantamos dos. Finalmente, Atom™ agregó unas percusiones inspiradas en Domino Dancing de Pet Shop Boys, que es del mismo año que Peonía roja (1988) y la masterizó”, finaliza en el texto la también ex tecladista de Los Prisioneros.

La canción es parte de la segunda edición del disco homónimo de Cleopatras (2024), en formato vinilo y se enmarca en el proyecto de colaboración entre el sello Hueso Records e ISLAA (Institute for Studies on Latin American Art).

Destinado a presentar música de resistencia en diferentes países de Sudamérica durante las décadas de los 70 y 80, el álbum hace un cruce en las artes. En este caso, con Liliana Porter, una de las artistas más citadas del arte contemporáneo, quien cedió especialmente una polaroid de su obra Dialogue with white pig (2001) para esta nueva portada.

“Este disco nos traslada a esos eventos del underground y a la esencia del grupo, que en esa edición y con las mejoras de las cintas originales, el sonido gracias al trabajo de Uwe quedó impecable. Por otro lado, contar con el arte de Liliana Porter expande las ideas a un sentimiento común en Latinoamérica que complementa los mensajes emocionales, políticos y sociales del álbum”, agrega Iván Navarro, artista visual y fundador del sello creado en 2005 en Brooklyn.

Para este trabajo audiovisual y presentado formalmente como el primer videoclip del grupo, Patricia Rivadeneira convocó al director de cine Leo Medel, quien a través de archivos del grupo, inteligencia artificial, registro de performances realizadas en el MAC de Quinta Normal y el Museo de Bellas Artes más la inspiración de la Cordillera de los Andes; y el arte de Liliana Porter culminaron este material que cuenta con la dirección de arte de Jacqueline Fresard.

“Para mi las Cleopatras son un referente de la cultura pop chilena. Fue muy bonito tener la posibilidad de hacer su primer videoclip y creo que hacer algunas partes con inteligencia artificial se alinea con la forma en que ellas han construido su obra a lo largo de los años”, comenta Leo Medel en el comunicado.

El single, video y disco - ya disponibles en plataformas digitales - fueron lanzados el 21 de octubre en la exposición Penumbra de Iván Navarro en Centro Gam, como parte de la 17° Bienal de Artes Mediales. De esta manera, Cleopatras culmina el 2025 con la reunión de sus integrantes originales y junto a una serie de trabajos y colaboraciones con decenas de artistas provenientes de variadas disciplinas.

*Ve aquí el video de Peonía Roja: