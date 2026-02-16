El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

Si hay un músico del cual se han hecho muchas versiones d sus canciones, ese es Bob Dylan. Desde The Byrds a Jimi Hendrix han rendido tributo a sus temas. Sin embargo, de todo ese universo de versiones, hay una que el bardo de Minnesota simplemente no pasa.

Esa es la que Guns N’ Roses grabó de su éxito Knockin’ on Heaven’s Door, una canción original de 1973, y que Dylan incluyó en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah ,Pat Garrett y Billy the Kid. Fue un éxito y alcanzó un modesto pero significativo puesto 12 en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

Por ello, no fue de extrañar que la banda de hard rock oriunda de Los Ángeles, California, se fijara en el tema para interpretarla con su particular mirada. De hecho, la versión del grupo liderado por el vocalista y pianista Axl Rose, es más extensa que la de Dylan. La original dura 2 minutos 30 segundos, y el cover, 5 minutos 36.

Fue el mismo Rose quien años después contó que fue Dylan quien lo contactó para que su banda hiciera el cover. “Bob me preguntó: ‘¿Cuándo vas a grabar Heaven’s Door?’. Le dije: ‘No lo sé, pero nos encanta esa canción’. Y él respondió: ‘Me da igual. Solo quiero el dinero’”.

Sin embargo, esta versión no le gustó nada a Dylan. Así lo confesaría años después. “Guns N’ Roses está bien, Slash está bien, pero hay algo en su versión de la canción que me recuerda a la película La invasión de los ladrones de cuerpos”, dijo Dylan una vez .

Por cierto, es un filme de 1978 cuya reseña no dejaría muy bien parados a los californianos. “Un médico de un pequeño pueblo se entera de que la población de su comunidad está siendo reemplazada por duplicados extraterrestres sin emociones”.

A pesar de la mala opinión de Dylan, el cover alcanzó el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido en mayo de 1992. Fue incluida en el célebre disco Use Your Illusion II.