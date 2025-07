El detalle de Paradise City de Guns N’ Roses que incomodó a Slash

Incluida en el disco debut, Appetite for Destruction (1987), Paradise City se volvió una de las canciones más conocidas de Guns N’ Roses.

Escrita en uno de los primeros ensayos del grupo, está acreditada a todos los músicos que integraban a la banda en ese momento; Axl Rose, Slash, Steven Adler, Duff McKagan e Izzy Stradlin.

La canción destaca por un detalle; es la única del disco en que suena un arreglo de sintetizador. Un instrumento que estaba de moda a mediados de los 80′ y que Axl incluyó.

A Slash ese detalle le llamó la atención, porque los sintetizadores se escuchan con presencia en la mezcla. “Eso no se me ocurrió hasta que Axl estaba grabando su voz en el disco, así que no tenía ni idea hasta que llegué a la etapa de mezcla”, contó a Guitar Edge.

Cuando escuchó los sintetizadores, Slash hizo notar su inquietud. “Siendo puristas de la guitarra, Izzy y yo dijimos: ‘¡Guau, guau, guau!’...Nunca fue gran cosa, pero introdujo un toque electrónico que no encajaba bien".

