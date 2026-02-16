SUSCRÍBETE
    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    El trailer del sexto y último capítulo de la serie derivada del universo de Game of Thrones adelanta encuentros y posibles desencuentros. Todo, como consecuencia del brutal juicio de los siete que marcó el capítulo 5.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ya está disponible el trailer del sexto y último episodio de El Caballero de los Siete Reinos, la serie spin off del universo de Game of Thrones.

    El adelanto prefigura un episodio en que se verán las consecuencias del brutal Juicio de los siete, que marcó el episodio cinco, uno de los más comentados de la saga.

    Allí se ve a Ser Dunkan el alto, aún recuperándose de la feroz paliza que recibió durante el combate. Se le ve conversando con Lord Lyonel Baratheon, uno de quienes le apoyaron en el juicio.

    Dunkan se siente culpable por lo que ocurrió. Logró una victoria pírrica, que se cobró la vida del heredero del trono, el querido Ser Baelor Targaryen, quien había combatido a su lado. Pero Lyonel Baratheon le da un golpe de realidad con sus palabras: “Él no arriesgó nada”.

    También se observa el funeral de Baelor; a su devastado hermano Maekar, quien le dio el golpe que lo llevó a la muerte. Asimismo, veamos a Valaar, el hijo del difunto heredero al trono, intentando comprender qué sucedió. Le pregunta a Ser Dunkan por qué los dioses se lo llevaron y lo dejaron a él. “Me pregunto lo mismo”, dice el caballero.

    El trailer además anticipa un posible quiebre entre la dupla protagónica Dunk y Egg; Maekar convoca al caballero y le detalla que Egg desea servirlo como escudero. Pero este responde, contundente: “Creo que ya he tenido suficiente con príncipes”.

    El episodio final de El Caballero de los Siete Reinos se estrena el próximo 22 de febrero en HBO Max.

    Mira el trailer a continuación

    Más sobre:El Caballero de los Siete ReinosHBO MaxGame of ThronesSer Dunkan el altoEggSeriesSeries CultoQue ver

