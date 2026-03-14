El fenómeno de AC/DC en Chile: la “gran familia” del rock

Vestida con una chaqueta repleta de parches de AC/DC, Lorena Aced fue una de las fans que esta semana asistió al Hard Rock Café del Costanera Center para comprar merch oficial de la banda australiana. Desde que se enamoró de su música en 1986, ha visto a la agrupación en vivo en 14 escenarios distintos. Sin embargo, para ella el grupo -que se presentó el miércoles en el Parque Estadio Nacional ante más de 80 mil personas y que mañana domingo dará su segundo show- es el centro de algo más grande que describe como una suerte de “familia”.

“Cuando ves a alguien de AC/DC la conexión es inmediata: ‘We are family’. De hecho, hay gente que participa de un fan club que se llama The AC/DC Family. Te ven en la calle y es vibración inmediata. Todos te saludan, te acogen inmediatamente. Eres parte de una comunidad”, añade.

Esta comunidad de fanáticos no discrimina fronteras. Al evento en Providencia también asistió Sven Schuetz, que aterrizó desde Alemania para ver a AC/DC por vez 112 con la presentación de este miércoles. Para él, los seguidores de la agrupación también son “como una gran familia”. “Seguimos a la banda alrededor del mundo. El concierto es la punta del iceberg: es más por conocer a los fanáticos internacionales, como el fan club de Chile, que son buenos amigos míos”.

Los icónicos cuernos de los fanáticos de AC/DC encuentran su origen en la portada del álbum Highway to Hell (1979).

Por el nivel del desgaste de los parches de AC/DC en la chaqueta de Sven, se puede observar a simple vista cuáles fueron las últimas presentaciones a las que asistió. Entre ellos destaca el logo del festival Power Trip, que se realizó en California en 2023 y simbolizó el regreso de la banda tras siete años de silencio en que Brian Johnson estuvo alejado de los escenarios por problemas auditivos.

En aquel festival también se presentaron Guns N’ Roses, Iron Maiden, Metallica, Tool y Judas Priest, pero la premisa del regreso de AC/DC fue una de las principales razones de su masiva concurrencia. De hecho, no fueron pocos los chilenos que se organizaron para asistir en conjunto a la instancia.

Uno de los que asistió al histórico regreso de AC/DC desde Santiago fue Álvaro Agüero, de 36 años. Según cuenta, su tío le mostró su música cuando tenía 10 años, por lo que la decisión de asistir al festival californiano fue en parte “un sueño pendiente y una conmemoración” en honor a quien le enseñó la banda, que se convirtió en su agrupación favorita de la vida.

Sin embargo, Agüero también apunta que su otra gran razón para comprar los pasajes a California fue que pensó que “no iban a venir más a Chile”. En 2023 se cumplían 27 años desde el último concierto de AC/DC en el país, cuando se presentaron en el Velódromo del Estado Nacional ante casi 20 mil personas. Por eso, Agüero dice que no podía dejar pasar la oportunidad de ver a la banda tocar en vivo.

La energía y el poder

Entre los motivos que citan los fanáticos de la banda originaria de Sydney para explicar su pasión por la banda, la fuerza de sus canciones y la energía que emana de ellas ocupan el primer lugar.

Gonzalo Calmet, de 33 años, viajó desde Lima para presenciar el show en Chile. Según él, lo que tienen en común los oyentes de la banda es “que nos gusta la energía poderosa, liberarse absolutamente y sentir que el rock revuelve tus sesos”. “La expectativa es energía pura, fuego en el escenario”, dice.

Foto: Pedro Rodríguez

De la misma forma, Tomás Quiroz, de 21 años, afirma que “somos todos locos, desquiciados”. Y complementa que “es un rock más simple, pero que tiene su complejidad”, porque “llega a todos los públicos y eso no pasa con todos los géneros, solo con el rock”. Además, comenta que el concierto es “el punto cúspide de mi vida, ya no sé qué viene después de AC/DC en Chile”, y que su gusto por la banda comenzó por su papá, Héctor.

Para Cristofer Calixtro, que también viajó desde Perú con sus amigos Marco Antonio Caldas y Fernando Guerra, AC/DC “es la última banda de rock and roll existente”. Y destaca “los riffs de Angus y la voz rasposa de Brian”. Para Caldas, “es una banda que refleja poder, fuerza y rebeldía, que te hace uno mismo con ellos”. Guerra complementa que “la adrenalina” y “el espíritu ochentero que tienen” es lo que define su afición.

De acuerdo con Juan Carlos “Lobo” Araneda, locutor de la Radio Futuro y seguidor de la banda, “su música es el pulso natural del corazón”. En lo personal, sostiene que “soy fanático del grupo especialmente por la simpleza, el poder y la energía que proyectan”. “Es una banda que se convierte en leyenda porque ha influenciado a tantos otros grandes, pero también porque han hecho canciones que son directas, con letras medias picarescas, y eso conecta con el pueblo, con las calles. Eso es esencial en el rock and roll, una expresión de libertad”, agrega Araneda.

Benjamín Rojas, el guitarrista de la banda tributo Black Ice, apunta a que “el fanático de AC/DC es multigeneracional”. “Puedes ver niños chicos, de ocho o nueve años”, hasta oyentes de “setenta u ochenta años”. Lorena Aced agrega que el sonido de la banda es “totalmente transversal”, y que “es una música rockera, pero no es metal”, por lo que “todo el mundo la puede escuchar”.

Rene Moraga, de 47 años, dice que hizo “un gran esfuerzo para comprar las entradas más caras” para asistir con su hijo a la presentación, quien creció escuchando los relatos de su papá sobre el histórico concierto de la banda en Santiago de 1996. Según Moraga, tenían que aprovechar “la última vez que estén por acá”.

Foto: Pedro Rodríguez

La idea de que, probablemente, sea la última vez que la banda viaje a Chile es algo que muchos consideraron al momento de comprar sus entradas. En este sentido, los 78 años de Brian Johnson y los 70 de Angus Young son un factor que muchos de sus fanáticos nacionales no pasaron por alto.

El resurgir de AC/DC

En la última década, la banda de hard rock enfrentó la muerte de uno de sus miembros fundadores, el guitarrista y compositor Malcolm Young; la sentencia de arresto domiciliario contra su baterista histórico, Phil Rudd; la salida del bajista Cliff Williams y la sordera parcial de Brian Johnson. Por ende, en un momento se puso en duda la continuidad de la agrupación en los escenarios.

El primero de estos golpes ocurrió en septiembre de 2014, cuando se anunció que Malcolm Young, hermano de Angus, dejaría la banda definitivamente por problemas de salud relacionados con un diagnóstico de demencia. En 2017, el letrista y compositor de algunos de los más emblemáticos riffs de la formación falleció producto de su enfermedad.

El funeral de Malcolm Young en noviembre de 2017, cuyo velorio se realizó en la Catedral de Santa María, Sidney, Australia.

También, en noviembre de 2014, Phil Rudd fue arrestado en Nueva Zelanda por amenazas de muerte y posesión de drogas. Luego, en 2015, su sentencia a ocho meses de arresto domiciliario imposibilitó su participación en las giras de la banda. Aunque volvió a grabar con la agrupación en 2020, fue reemplazado por el actual baterista, Matt Laug, para el Power Trip en 2023.

Luego, en marzo de 2016, Brian Johnson anunció que dejaría de participar en las giras de la banda por problemas de audición, siguiendo un consejo de su doctor. De acuerdo con el vocalista, el médico le advirtió que, de seguir presentándose, su sordera podría llegar a ser total. Sin embargo, el artista se embarcó en numerosos tratamientos médicos, por lo que su condición mejoró y, para 2023, AC/DC consiguió volver a los escenarios.

La cancha del festival Power Trip en 2023, California, que contó con el regreso de AC/DC.

Otro golpe para la banda fue la desvinculación voluntaria de Cliff Williams en 2016, solo meses después de la salida de Johnson. Aunque en un principio afirmó a una revista estadounidense que su partida guardaba relación con “perder a Malcom, lo que pasó con Phil y ahora Brian”, luego señaló que su principal motivo era que quería pasar más tiempo con su familia.

Un concierto para recordar

El recuerdo de la presentación de AC/DC en Santiago durante 1996 se mantiene fresco en la memoria de quienes asistieron ese día de primavera al Velódromo del Estadio Nacional. Aquella tarde, el ritmo contundente de Back in Black sentó el tono de una presentación cuyos testigos califican de inolvidable. Además, ese precedente motivó a muchos de los asistentes a las presentaciones de esta semana.

René Moraga tenía 18 años cuando asistió al concierto de 1996. Ese día, hizo fila desde las ocho de la mañana con un amigo para quedar cerca de la banda, por lo que consiguió quedar a pocos metros de Angus Young, cerca de “una plataforma donde lo levantaron”, recuerda.

De ese show, lo que más impactó a Moraga fue la escenografía, que contaba con una muñeca inflable gigante y llamaradas. “Es el mejor concierto al que he ido en mi vida”, afirma. Al show del miércoles Moraga pensaba asistir “con harto antiinflamatorio” por sus problemas de espalda.

Martín Cerda, de 47 años, dice que el concierto de 1996 le “voló los sesos”. De ese día, lo que más recuerda es como el “bombo me pegaba en el pecho”. En esa línea, afirma que corría una leyenda de que la banda subió el volumen “mucho más fuerte de lo permitido”, por lo que se habían “roto los vidrios cercanos”. Además, asegura que durante los días siguientes al show experimentó fuertes pitidos a las orejas. Con esos recuerdos, no dudó en asegurar su entrada para el regreso de AC/DC a Chile.