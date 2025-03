El grupo Erreway y su regreso a Chile: “Es soñado tener la oportunidad de empezar nuestra gira en Santiago”

La banda Argentina Erreway se formó en 2002 en la telenovela juvenil Rebelde Way. Sus miembros originales son Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Luisana Lopilato. Este año, luego de 19 años, volverán a los escenarios este 28 de marzo en Movistar Arena. En Culto conversamos con “Benja” y Felipe sobre su regreso.

Erreway comenzó como una banda juvenil en 2004. Aquel año debutaron en el mundo de la música con su disco Señales y con la promoción recorrieron América Latina, Europa y Asia. En 2003 lanzaron su segundo álbum, Tiempo, cuyas canciones formaron parte de la banda sonora de la serie. El disco fue exitoso y en Argentina se convirtió en triple disco de platino. A pesar del éxito del que gozaba el cuarteto, en 2004 anunciaron su receso.

Hasta que dos años después se reunieron -esta vez sin Luisana Lopilato-, para dar una gira por España. A fines de 2007, la banda anunció su separación “definitiva”.

En 2019, Netflix compró los derechos de Rebelde Way y las reproducciones de sus canciones se dispararon. Dos años después, 2021 se lanzó un tema inédito, Vuelvo, que había sido grabado antes de su separación. Hasta que este año cada uno de ellos fue convocado y Cami, Benja y Felipe decidieron volver.

Los integrantes de la banda están muy entusiasmados por su vuelta a los escenarios. “Estamos en una especie de manto de emoción cada vez que agarramos una canción para ensayar o nos encontramos”.

Es por eso que los artistas se encuentran trabajando arduamente para la gira que aprontan. “Por ejemplo, hoy hicimos un ensayo de voces con los coros y la corista que toda la vida nos acompañó hace 20 años. Willy, que es el director musical que también nos volvemos a encontrar y parte de la banda, de los músicos que nos acompañaron en aquella época van a estar. La verdad que es muy lindo; ‘emoción’ es la palabra”, contó Benja.

Son esos ensayos con su equipo de toda la vida los que le generan nostalgia y le hacen recordar como fueron sus primeros ensayos como banda. “Los primeros ensayos fueron todo aprendizaje con la tecnología de su momento, era la primera vez que nosotros subíamos a un escenario, como dice Feli, tocar en vivo, cantar en vivo. Era todo mucho más tedioso, realmente tuvimos que trabajar mucho al principio, ensayábamos, grabábamos todo el día, y después íbamos a clase de baile, clase de canto”, sigue Benjamín Rojas.

“Entender las canciones, grabarlas, fue mucho aprendizaje, pero aprendizaje sobre la marcha de también estar yendo de gira, aprender a estar de gira, aguantar una gira vocalmente, físicamente, teníamos 19 años, así que creo que aguantábamos mucho más, pero fue muy importante para nosotros estar rodeados de mucha gente que se encargó de cuidarnos, de enseñarnos, de acompañarnos y que hasta la fecha son nuestros amigos más cercanos”.

—¿Qué sentían ustedes al saber que tenían una una base de fans tan apasionada? Ustedes fueron bastante influyentes en sus años de auge.

Benjamín Rojas: Hay una diferencia de épocas, hoy gracias a la tecnología, te podés enterar en el sillón de tu casa, las reacciones, los likes, el feedback que podés llegar a ver. En esa época creo que el impacto fue muchísimo más grande, porque a cada país que llegábamos, ahí nos enterábamos realmente del impacto que tenía la música, la telenovela, la banda. Era como un shock de adrenalina, de esos tres días que estabas en la fiebre, era increíble, -decían- este es el mejor show de nuestra vida, mirá lo que es esto, mirá lo que está pasando en Lima, en Perú, en Quito, Ecuador.

Felipe Colombo: En Chile siempre nos pasó que fuimos, hicimos prensa, pero nunca llegamos a hacer show, no sé bien por qué; ahora más grandes estamos más a cargo de todo el armado. En ese momento, no sabíamos y siempre hicimos prensa, pero nunca fuimos a hacer show, entonces sabía que pasaba algo pero nuestro momento de saberlo tangiblemente eran los shows. Era ir a hacer un show y ver qué pasaba con el público. Para nosotros fue muy sorprendente, veníamos de un producto y era una época que los productos tal vez eran más locales, te iba bien en el país donde salía el programa.

BR: Recién en esa época se empezó a vender un producto nacional a otro país, a otro continente. Yo creo que fue una novela, una telenovela que abrió mucho el camino para las demás que venían detrás de producciones así tan grandes como las de Cris Morena.

FC: Y nosotros no teníamos tampoco un previo de eso. Es como que en vez de ir a un lugar que ya está abierta la puerta, nos tocaba abrir la puerta, y nos sorprendíamos. Y era muy impresionante todo. Muy impresionante.

—¿Sienten que marcaron un precedente?

FC: Y no te dabas cuenta tampoco que estaban marcando tanto a alguien, te das cuenta ahora, 20 años después. En su momento nosotros también éramos adolescentes y todo eso nos estaba marcando a nosotros. Tal vez desde el otro lado del escaparate, pero todo eso claramente nos marcó. A la fecha somos mejores amigos, Cami es mi mejor amiga. Nos fundió a un nivel afectivo muy grande, también por compartir esa vivencia.

—Hablando de Cami, ella estuvo 15 años alejada del ojo público y ahora decidió volver a la banda. ¿Cómo fue su regreso? ¿Tuvieron que convencerla para volver al grupo?

BR: No fue tan así, simplemente se fue dando, de hecho, no es que la llamé, creo que cuando hablamos los tres, ella ya había decidido ser parte. Nos fueron convocando y nosotros lo que siempre dijimos fue ‘llamen a cada uno y se verá’. Cada uno es libre de decidir lo que siente en ese momento. Fue muy fuerte lo que vivimos. También pasaron muchos años, pasaron dos décadas, pasó una vida y bueno, cada uno tendrá sus motivos para estar o no estar, así que por suerte ella accedió también sabiendo que siempre nos tenemos en cuenta, no es que no nos vimos nunca más. Hay cosas que encuentran un momento, o no. Hay cosas que suceden, se encuentran en el momento para que sucedan, o no. Esto acá creo que nuestra amistad, nuestro vínculo siempre fue constante, y la historia que nos une siempre estuvo.

FC: La historia que nos une y de dónde surge todo esto siempre está ahí latente, entonces siempre hay esa atmósfera. Simplemente estábamos cada uno haciendo su vida, sus cosas y no sucedía y ya. A nadie le parecía extraño. De pronto empezó a pasar, encontró un lugar y todos dijimos ‘estamos, tenemos ganas, queremos hacerlo, estamos para hacerlo nosotros’. Vamos a hacerlo con todo porque ese es en definitiva el motor de las cosas, hacerlo porque tenés ganas de hacerlo, está la oportunidad, todo combinó, se alineó y allá vamos. De hecho arrancar por Chile es una situación también inaudita.

—¿Les sorprendió que Cami volviera?

BR: Fue una linda sorpresa, porque tampoco creía personalmente que iba a decir que no y lo iba a rechazar rotundamente. Creo que estamos en una edad donde también a nosotros nos ha marcado mucho y tenemos esa cuota de nostalgia, de emoción y de cariño como tiene la gente. Creo que, como dice Feli, se dio en un momento que estamos en una edad madura y podemos decir, vamos a volver para disfrutar plenamente, casi como espectadores, casi como el público, de esta comunidad que se da en los recitales. Sumando también a las nuevas generaciones. A mí no me sorprendió, sí me alegró mucho que hiciera volver a vivir esto, porque yo tenía ganas, y con Feli también teníamos ganas de que sea algo como un regalo para nosotros.

FC: Sí, eso. Es un regalo, es un regalo que casi vino como si se hubiera filtrado a través de los años. Nos llegó la esencia de todo eso que tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros personal, íntima y afectivamente. De pronto se nos brindó la oportunidad de agarrar eso, hacernos cargo nosotros y decir ok, vamos a hacer el show que ahora en este momento de nuestras vidas queremos brindar para agradecer los mensajes, el cariño, la constancia, la trascendencia a través del tiempo. Son muchas cosas y nuestra única manera de decir acá está, gracias, esto es lo que somos nosotros, es en el show, es en el escenario.

¿Creen que sus fans querían que volvieran? En internet se leía a harta gente esperando su regreso.

BR: Sí, claro, llegaban, leíamos los mensajes, la mayor cantidad que podemos leer, tratamos de leerlos, de escuchar, de estar atentos a ver en qué ciudades o qué países la gente quiere que vayamos. Estamos tratando de responder a todos y particularmente en el caso de Chile queríamos mucho que la gente quisiera que vayamos, porque nosotros queríamos ir. Es un país, como dijo Feli, que nunca habíamos podido ir y hoy tener la oportunidad de empezar la gira en Chile, empezar una noche en el puntapié inicial de este tour ahí, para nosotros es soñado, así que los invitamos a todos a que vengan a ver el espectáculo.

FC: Y cuando nos dicen vuelvan, vuelvan, o cuando vuelven y demás, siempre hay una parte de temor, es decir, pero volverían ahora, a qué, ha pasado la vida, ha pasado el tiempo, ¿lo podemos hacer? Y ahora fue tanto, tanto la fuerza y tanto lo que generó la gente, tanto lo que se armó, que no hubo otra reacción más que sí, hagámoslo, está ahí, y no solo lo podemos hacer, vamos a hacer un showzazo, va a ser una aplanadora, va a ser una fiesta, y estamos ocupándonos de eso.

—¿Conocen a algún artista chileno?

FC: Hoy me hicieron acordar que se me había olvidado el nombre Los Bunkers, Mon Laferte, La Ley. Por supuesto si nos vamos para nuestra época MTV en tu idioma, Los Prisioneros, Elvis retuércete en tu tumba -se refiere a Elvis, sacúdete en tu cripta, de We Are Sudamerican Rockers- era para mí un himno de aquella época. Pero ahora vamos a tener la oportunidad también de hablar, estar ahí más cerca y que te recomienden. En la gira -de los 2000- me acuerdo que pedíamos que nos regalen música del lugar. Ahora está todo en internet y en Spotify, pero siempre es mejor que alguien venga y te recomiende, ‘escuchá esta banda, escuchá esta otra’, así que eso también está buenísimo en la gira.

La banda se presentará en Chile el 28 de marzo en Movistar Arena. Las entradas las puedes encontrar aquí.