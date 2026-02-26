El paso de Juanes por Chile y el cruce de “La camisa negra” con un joven Sinaka en 2021

Para rememorar la historia de Juanes con Chile hay que retroceder más de 20 años en el pasado, al escenario de la Quinta Vergara, pero en 2003. Por ese entonces el cantante tenía 30 años, ya mostraba su característico look de pelo largo y lucía una camisa negra con bordados florales en el cuello. Uno de los momentos estelares de su show fue cuando subió a la artista nacional Javiera Parra para cantar Fotografías.

El Festival de Viña del Mar 2026 traerá de vuelta al cantante colombiano que ha tenido una larga trayectoria en el país. La primera vez que el artista pisó suelo nacional fue por el certámen en 2003. Desde entonces, Juanes se ha presentado en Chile en varias ocasiones, con un paso destacado por el evento viñamarino.

En conversación con Culto, Juanes reveló que recuerda con especial cariño ese primer concierto en Chile. “(Esa primera vez) fue hermosa y a partir de ese momento hasta hoy han sido varias visitas. Ahorita estoy a la cuenta, no sé 1517 veces que he venido posiblemente, pero sobre todo es que me siento bien aquí, me hace sentir muy bien”, señaló.

En los años siguientes, el artista repitió el plato visitando la ciudad costera para el festival en 2005 y 2009. El público lo ha recibido positivamente, tanto así que en su tercera participación, consiguió la Gaviota de Plata. Un premio singular entregado por las manos del entonces animador Felipe Camiroaga.

El vínculo con Chile se reforzó en 2010, luego del terremoto que afectó al país. En el evento solidario “Chile Ayuda a Chile”, el cantante colombiano mostró su aprecio al público chileno al cantar en la jornada. Además, ha participado en diversos festivales, e incluso una participación en Lollapalooza en 2019.

La relación con la música local no se limita solamente a su paso por conciertos y festivales. Sino que también ha comentado que es un gran fanático del sonido rock del país. Entre los artistas que ha mencionado están: Los Prisioneros, Dracma, Los Tres, La Ley, Violeta Parra, y Los Bunkers.

La camisa negra chilena

La canción original de La camisa negra nace de la fusión de distintas influencias de reggae, cumbia y vallenato con la guasca, un género musical tradicional de Colombia. Es una de las composiciones del artista colombiano que marcaron la década de los 2000. El tema hace una revisión cómica del despecho amoroso y el antojo sexual. Algo que queda claro desde el inicio con la frase “Uno por pobre y feo, hombre, pero antojado”.

Ese tono cómico fue tomado por uno de los artistas chilenos que ha hecho más ruido en los últimos meses: Sinaka. En 2021, dentro del disco W.A.N, Vol. 1, de Ivo Wan Kenobi y Sinaka, la dupla ocupó los sonidos del tema para hacer su propia versión del hit colombiano.

El tema comienza con un “Todos listos, bienvenidos” y las reconocibles guitarras del tema de Juanes. Después, cambia de estilo para pasar al ritmo de reggaetón con rapeos de los artistas. El clímax llega cuando la base deja de sonar, suena una grabación del canto de Juanes (“Nuestro amor está de luto”), y con aplausos de fondo, Sinaka sentencia: “Estamos de luto porque hoy día matamos las ganas”.