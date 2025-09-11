El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena
Un record. El cantante Kidd Voodoo suma un nuevo Movistar Arena para el 10 de diciembre y suma su octavo show en el recinto convirtiéndose en el único chileno en lograr esta hazaña.
El show corresponde a la última fecha de “Tour Deluxe” la gira que llevará al artista por que el talentoso artista anunció. Una de las giras más esperadas que incluye importantes fechas en Latinoamérica y España, las que se suman a la ya confirmada presentación que el Sátiro realizará el próximo 22 de noviembre en el estadio Chinquihue de Puerto Montt.
El nuevo Movistar Arena se suma a los siete anteriores realizados en el mes de julio donde logró sold out en cada una de sus presentaciones y donde cada noche más de 15 mil fanáticos corearon los éxitos de David León de principio a fin.
Los demás conciertos de la gira del chileno en el mes de noviembre se inician el viernes 7 en Lima, Perú; domingo 9 en Buenos Aires, Argentina; 15 en Ciudad de México; sábado 16 en Monterrey; sábado 22 en Puerto Montt; martes 25 en Madrid y domingo 30 en Barcelona, España.
Las entradas para asistir al show de Movistar Arena se pueden adquirir desde este viernes 12 de septiembre por Puntoticket.
