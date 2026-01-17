SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El talento silencioso de Rai García

    Es un mundo donde talentos silenciosos como el suyo han encontrado sintonía propia. Sin necesidad de autotune.

    Francisco AravenaPor 
    Francisco Aravena
    El talento silencioso de Rai García

    Es una frase común al asomarse a la nueva escena musical: “ahora todo lo que necesitas es un computador” o “cualquiera puede ser estrella”. Son expresiones que suelen dirigirse particularmente a la música urbana, un género que debió superar los estigmas de marginalidad y violencia de sus inicios para convertirse en un fenómeno de masas y en una verdadera industria. Y si bien hay una cuota de verdad en la democratización que ofrecen las herramientas digitales, tales generalizaciones ignoran el trabajo, la disciplina y la inteligencia de quienes logran destacar.

    El caso de Rai García resulta iluminador no solo sobre el estado del “ecosistema urbano”, sino sobre las oportunidades en un mundo alterado por la dinámica digital. García no canta -ni con autotune-; no ha llenado nunca el Movistar Arena ni luce autos deportivos y cadenas doradas. Rai edita videos en su computador, y esa labor lo tiene hoy en un momento expectante de su precoz carrera audiovisual.

    Su historia comenzó en pandemia: un adolescente de 14 años sentado frente a su pantalla entre clases online. Rai empezó a editar, por diversión, los videos de un youtuber internacional al que seguía (“Coreano loco”). Tras llamar su atención en redes, el influencer decidió ayudarlo a aprender más sobre cómo editar videos, y Rai comenzó así a transformar un hobby en pasión. Decidido a profesionalizarse, García contactó a cuanto director de videoclips pudo. Solo uno respondió, Nicolacito, que le dio su primer trabajo: el backstage de “Ponte de Espalda”, hit de Pailita y Cris MJ. Rai tenía apenas 16 años.

    Pronto se vio editando para otros directores y artistas, a veces desde su laptop entre clases presenciales en el colegio. De la escena local saltó a la internacional, integrándose a equipos en Miami y Puerto Rico para trabajar con figuras como Mora, Ozuna, Feid y Jhayco. Al salir de cuarto medio a fines de 2024, ya sabía qué quería hacer: seguir aprendiendo y trabajando.

    Rai se enorgullece de no haber abandonado el colegio pese a las presiones de su carrera naciente: “Llevar esa doble vida me hizo llegar a la vida adulta de un modo más profesional, con disciplina y compromiso”, afirma. Al evaluar la educación superior, decidió que no era su lugar actual: “Estoy aprendiendo por mis medios, en nichos específicos. El juego ya cambió; todo está al alcance y la diferencia la marca qué tan en serio se lo toma uno”.

    Con menos de 20 años, Rai aspira este año a dar el salto a la dirección. En el proceso, ha sido testigo de la evolución del género: “Los clips dejaron atrás las mansiones y autos para dar pie a una estética con aspiraciones más artísticas. El negocio hoy es muy profesional, con equipos creativos sólidos y una búsqueda real por conectar con la gente”.

    Es un mundo donde talentos silenciosos como el suyo han encontrado sintonía propia. Sin necesidad de autotune.

    Más sobre:Rai GarcíaMúsica urbanaOzunaMoraCris MjPailitaFeidMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”
    El Deportivo

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha