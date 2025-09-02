El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max
El primer capítulo llega a HBO y HBO Max el 26 de octubre, seguido de un nuevo estreno cada domingo.
Vuelve al lugar donde ESO comenzó. HBO confirmó el estreno de su nueva serie original It: Welcome to Derry para el domingo 26 de octubre en HBO y en HBO Max.
Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la nueva serie se inspira en la novela que dio origen a la historia y profundiza la aterradora visión presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: CAPÍTULO DOS.
El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.
Producida por HBO y Warner Bros. Television, la serie fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Ellos también actúan como productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs con FiveTen) junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.
El guion del primer episodio está a cargo de Fuchs, quien comparte la función de showrunner con Kane. Andy Muschietti dirige múltiples episodios.
