Culto

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

El primer capítulo llega a HBO y HBO Max el 26 de octubre, seguido de un nuevo estreno cada domingo.

Por 
Equipo de Culto
Vuelve al lugar donde ESO comenzó. HBO confirmó el estreno de su nueva serie original It: Welcome to Derry para el domingo 26 de octubre en HBO y en HBO Max.

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la nueva serie se inspira en la novela que dio origen a la historia y profundiza la aterradora visión presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: CAPÍTULO DOS.

El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Producida por HBO y Warner Bros. Television, la serie fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Ellos también actúan como productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs con FiveTen) junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

El guion del primer episodio está a cargo de Fuchs, quien comparte la función de showrunner con Kane. Andy Muschietti dirige múltiples episodios.

El primer capítulo llega a HBO y HBO Max el 26 de octubre, seguido de un nuevo estreno cada domingo.

Más sobre:SeriesHBO MaxWelcome to DerrySeries Culto

