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    Steve Hackett, la guitarra de Genesis: “Algunas cosas del grupo las he convertido en mías, porque incluyo más de mí mismo”

    El histórico guitarrista regresa con un show que cruza pasado y presente: clásicos de la época más aventurada del grupo clave del progresivo, reinterpretados con libertad junto a un grupo tributo argentino, en un espectáculo en que esa música se funde con su voz autoral.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Steve Hackett

    “Soy uno de los tipos más ocupados del planeta”, asegura el inglés Steve Hackett. Y es probable que no esté exagerando. A pesar de sus 76 años, mantiene una activa agenda de viajes, presentaciones y colaboraciones con otros músicos. “En estos últimos meses he estado trabajando con varias bandas diferentes -dice a Culto-. He estado ensayando con mi propia banda, porque tenemos dos nuevos miembros. Voy a trabajar con ellos en Estados Unidos, además he estado trabajando con una banda húngara, haciendo algo de fusión. Así que hacemos una especie de mezcla de jazz fusión, mis cosas, algunas cosas de Genesis de vez en cuando. Recientemente, también he estado trabajando con Steve Rothery de Marillion y bueno, hemos estado haciendo algunas cosas juntos. Siempre hemos colaborado como invitado en los proyectos del otro, lo cual es muy divertido. La vida ha sido extremadamente ajetreada últimamente, pero todo va muy bien.”

    Aunque es un músico de larga trayectoria, su paso por Genesis como guitarrista es un hito que hasta hoy resuena en su curriculum. En el primer lustro de los setenta integró la formación más clásica en la época fundacional del grupo, aquella que completaban Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. Un período en que participó en la grabación de discos que se volvieron imprescindibles del progresivo como Foxtrot (1972), Selling England By The Pound (1973) y The Lamb Lies Down On Broadway (1974). Decidió salirse de la banda en 1977 para impulsar una carrera en solitario tras grabar Wind & Wuthering, el segundo álbum que tuvo a Collins en el rol de cantante.

    Esos años fueron decisivos y de alguna forma se conectaban con la generación rockera anterior. No en vano, Hackett ha contando que alguna vez Lennon le comentó su admiración por el grupo, incluso llamándolos “verdaderos hijos de The Beatles”. Probablemente a partir del trabajo de los Fab Four en su época más aventurera, con discos como Revolver (1966) o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Una afirmación en una época en que la prensa musical del momento se empeñaba en encontrar a los herederos de los de Liverpool.

    Para Hackett, ese rock expansivo, con cuerdas, instrumentos sinfónicos y efectos de estudio, fue clave para el desarrollo del progresivo. “Sí, bueno, definitivamente fue una influencia”.

    Genesis en los días de The Lamb lies down on Broadway (1974). De izquierda a derecha: Steve Hackett, Mike Rutherford, Peter Gabriel, Phil Collins y Tony Banks.

    Pero la huella de Genesis de alguna forma lo ha llevado a mantener su legado. En sus shows como solista suele sumar parte del material de aquella época e incluso ha girado tocando el repertorio de esos años, con temas como Watcher of the skies, Dancing With the Moonlit Knight, entre otras.

    Así sucedió en su más reciente visita al país en 2023. Ocasión en que ofreció dos shows acompañado por Genetics, una banda argentina que hace tributo a la leyenda. Junto a ellos, vuelve esta temporada al país para presentarse el 25 de marzo en el Teatro Biobío y el 27 de marzo en el Teatro Caupolicán. Un vínculo que se tejió alrededor del 2011, por invitación de su baterista, Daniel Rawsi, quien además es un reputado oftalmólogo. Por ello, es que Hackett lo define como “un hombre renacentista, muy simpático e inteligente. Es en parte rockero, pero al mismo tiempo es esta otra cosa”.

    El vínculo con los trasandinos tiene una historia. “Al principio su cantante murió -recuerda-. Yo intentaba echarles una mano, así que toqué con ellos. Hicimos un concierto. Ya habíamos tocado juntos en algunos sitios antes, y me parecieron muy buenos. Hicimos una gira por Sudamérica. Tocamos en Argentina, Chile, Perú, Brasil, y salió muy bien. Así que, ya sabes, nos hemos hecho amigos. Me gusta trabajar con ellos. Son unos tipos estupendos”.

    Steve Hackett junto a Genetics

    Junto a Genetics, Hackett ha girado tocando discos clásicos de la banda, como el álbum en vivo Seconds Out (1977), grabado durante la gira de A Trick of the Tail, y que resultó ser el último en que participó antes de su partida. Pero en esta oportunidad, el músico llega con un repertorio de grandes éxitos concentrado en esa primera etapa de la banda, antes de su mutación a un repertorio más cercano hacia el pop hacia la década de los 80. Pasan temas como The Musical Box, Supper’s Ready, Dance on a Volcano y también algunos cortes de su material solista.

    Hackett aclara qué es lo que pueden esperar los fans. “A veces se acercan mucho a los arreglos originales. Pero espero que esta vez pueda hacer algunos de mis propios arreglos de las canciones de Genesis. Así que algunas de las cosas de Genesis se han convertido en cosas mías, porque incluyo más de mí mismo en ello de lo que solía hacerlo. Y también con el guitarrista, Leo. Lo interesante es que intercambiamos solos de guitarra y yo le doy espacio, él me da espacio, y lo convertimos en una especie de desarrollo”.

    -De su trabajo con Genesis, los críticos suelen destacar especialmente sus solos en The Musical Box y The Return of the Giant Hogweed ¿los considera los mejores que tocó?

    Creo que, sí, son éxitos de ventas y son cosas que animan a otras personas a empezar a tocar el instrumento y todo eso.

    Las entradas para ver a Steve Hackett y Genetics en Santiago se pueden adquirir vía Puntoticket. Mientras que para el show en Concepción, en el sitio web del Teatro Biobío.

    Lee también:

    Más sobre:Steve HackettLT SabadoGenesisSeconds OutGeneticsTeatro CaupolicánThe Musical BoxThe Return of the Giant HogweedThe BeatlesMúsicaMúsica Culto

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