SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

Tras su exitoso recorrido internacional, la película de Diego Céspedes fue seleccionada por los miembros de la Academia de Cine de Chile como la carta local para ambas premiaciones. Entre los títulos a los que superó están La Ola, Denominación de Origen y Oro Amargo. El filme presenta la historia de una familia queer a inicios de los años 80.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

Chile ya tiene a su representante para los Oscar 2026. Tras el término del proceso de votación convocado por la Academia de Cine de Chile –y respaldado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio–, La misteriosa mirada del flamenco será la cinta que buscará una nominación a Mejor película internacional en la 98° edición de la ceremonia estadounidense. Además, fue elegida para disputar un lugar en los Goya que se celebrarán en febrero de 2026.

Primer largometraje de Diego Céspedes, el filme transcurre a inicios de los 80 en un pueblo minero del desierto chileno. Su protagonista es Lidia (Tamara Cortés), una niña de 11 años que crece en una familia queer liderada por Mamá Boa (Paula Dinamarca) y Flamenco (Matías Catalán). Culpados y estigmatizados por la propagación de una misteriosa enfermedad que “se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro”, el grupo deberá enfrentar la violencia, el miedo y el odio de su entorno. Con drama, pero también con trazos de fantasía y comedia, el filme habla sobre familias que trascienden los lazos sanguíneos y sobre la crisis del Sida.

“Estamos contentos por representar a Chile y más contentos aún que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros. Que la película pueda llegar hasta instancias como los Oscar y los Goya es un reconocimiento a todos quienes hicieron posible esta mirada rara y chilena sobre el amor y el miedo”, indicó Céspedes, también director de los cortometrajes El verano del león eléctrico (2018) y Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022).

Por su parte, el productor Giancarlo Nasi expresó: “Quiero agradecer a los miembros de la Academia de Cine de Chile que, en un ejercicio democrático masivo, nos eligieron para representar al país en los Oscar y los Goya. No todos los países tienen el privilegio de contar con un sistema tan abierto y transparente, y eso nos da una legitimidad y una fuerza enormes para encarar una campaña que requiere tanta energía, recursos y trabajo”.

En el proceso de los Oscar también participaron La ola, de Sebastián Lelio; Denominación de origen, de Tomás Alzamora; Patio de chacales, de Diego Figueroa; Oro amargo, de Juan Francisco Olea; y Los Hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña. En tanto, en los Goya aparecían Limpia, de Dominga Sotomayor; La fabulosa máquina de cosechar oro, de Alfredo Pourailly; Sariri, de Laura Donoso; Patio de chacales, Denominación de origen, Oro amargo y Los Hiperbóreos. Según informó la institución –que reúne a más de 400 profesionales del medio–, nunca antes se había registrado una convocatoria de este nivel.

“Este año alcanzamos una participación histórica del 74,5% de miembros activos en la votación, con películas postulantes de gran calidad que hicieron difícil la elección. Que La misteriosa mirada del flamenco haya resultado seleccionada refleja el compromiso y la diversidad de miradas que enriquecen a nuestra Academia, y confirma la legitimidad y la fuerza del cine chileno en su camino hacia los Oscar y los Goya”, señaló María Elena Wood, presidenta de la Academia de Cine de Chile.

Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destacó: “Es muy significativo que esta ópera prima de Diego Céspedes represente al país en este camino hacia dos de los premios internacionales más importantes para el cine mundial. Si bien transcurre en un entorno local, en un pueblo minero del norte de Chile, exhibe una historia cuyos ingredientes son perfectamente reconocibles en cualquier lugar: el amor y el miedo, la violencia, el odio y la discriminación hacia las minorías. Desde ya comprometemos nuestro apoyo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para apoyar la campaña de la película”.

Recorrido y fechas clave

La misteriosa mirada del flamenco tuvo su debut mundial en la sección Un Certain Regard de la 78° edición del Festival de Cannes y se adjudicó el principal galardón de ese apartado. Acaba de obtener el Premio Sebastiane Latino –que se otorga al largometraje latinoamericano del Festival de San Sebastián que “mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores LGBTIAQ+”– y está en carrera por el Premio Horizontes, el máximo reconocimiento de Horizontes Latinos.

Antes de viajar a España para participar en ese certamen, el equipo tiene una parada crucial en Canadá: este viernes 5 de septiembre tendrá su estreno norteamericano en el marco del Festival de Toronto. Ese certamen, considerado un hito clave de la temporada de premios, también la exhibirá el martes 9 y jueves 11.

“Esta carrera será por un Oscar y por un Goya, pero también por algo más grande: en un mundo donde los derechos de las disidencias son atacados cada vez con más violencia, llevaremos esta película como un acto de resistencia y de amor. Ahora empieza una gira de meses por Estados Unidos, España y el mundo, donde tendremos que mostrar a los más grandes talentos del cine mundial cómo La misteriosa mirada del flamenco emociona y denuncia al mismo tiempo”, apuntó Giancarlo Nasi, también productor de otras cintas que han sido escogidas como cartas de Chile ante los Premios de la Academia (Blanco en blanco, Blanquita, Los colonos).

“Ahora vamos a seguir peleando, cada día de esta campaña, con la convicción de que no vamos solos: llevamos detrás la fuerza de toda una comunidad diversa de cineastas y de un país que confió en nosotros”, agregó.

Los objetivos del largometraje serán, primero, conseguir un lugar en la “lista corta” de Mejor película internacional –un hito que Chile alcanzó por última vez con El agente topo (2020)– y, más adelante, pelear por uno de los cinco cupos finalistas –espacio al que el cine local únicamente ha llegado a través de No (2012) y Una mujer fantástica (2017)–. El primer anuncio está programado para el próximo 16 de diciembre; en tanto, el listado con todas las candidaturas será compartido el 22 de enero de 2026 y la ceremonia está fijada para el 15 de marzo en Los Angeles (EE.UU.).

Aunque todavía no tienen fecha definida, ya es oficial que los Goya celebrarán su 40° edición en Barcelona a inicios de 2026, la misma ciudad en la que –en 2000– se desarrolló la primera gala del evento fuera de Madrid.

Coproducida por Quijote Films (Chile), Les Valseurs (Francia), Irusoin (España), Wrong Men (Bélgica) y Weydemann Bros. (Alemania), la ópera prima de Céspedes cuenta con el aval de Charades Films, agente de ventas que estuvo detrás de Flow, ganadora de la distinción a Mejor película de animación en los Oscar de este año. Su lanzamiento en España depende de BTeam Pictures, la misma distribuidora que llevó a salas de ese país el documental La memoria infinita (2023), que conquistó el galardón a Mejor película iberoamericana en los Goya.

¿Y su estreno en Chile? El equipo de La misteriosa mirada del flamenco adelantó a Culto que llegará a cines locales durante el primer semestre de 2026 y será distribuida por Cinecolor Films, compañía que ha trabajado con títulos nacionales como Los colonos y Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester.

Lee también:

Más sobre:CineLa Misteriosa Mirada del FlamencoDiego CéspedesTamara CortésMatías CatalánPaula DinamarcaClaudia CabezasLuis DubóGiancarlo NasiQuijote FilmsPremios OscarOscar 2026Premios GoyaGoya 2026Academia de Cine de ChileFestival de CannesFestival de Cannes 2025Festival de TorontoFestival de Toronto 2025Festival de San SebastiánFestival de San Sebastián 2025Ministerio de las Culturas, las Artes y el PatrimonioCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Secretaria general de republicanos y eventual riesgo de paz social: “A quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas
Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto
Negocios

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

La relación sentimental no informada del ahora ex CEO de Nestlé también le pasa la cuenta a las acciones de la firma

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania
Tendencias

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya
Cultura y entretención

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud
Mundo

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Trump cataloga a Chicago como “la ciudad más peligrosa del mundo” y promete “arreglar el problema”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”