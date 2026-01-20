SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Palestina 36, el nuevo largometraje de Annemarie Jacir, se enfoca en el levantamiento que se generó contra el Mandato británico entre 1936 y 1939. Con un elenco que incluye a Jeremy Irons, Liam Cunningham y Hiam Abbass, es parte de la “lista corta” que aspira a conseguir la estatuilla dorada a Mejor película internacional. Debutará en cines en febrero.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    La cineasta palestina Annemarie Jacir no concibió a Palestina 36 como una película arraigada en el pasado, sino que como una cinta enclavada en el presente. Según lo que declaró a The Film Stage, “todo el sistema se montó en ese momento, en términos de castigo colectivo, en términos de tortura, en términos de volar casas por los aires”.

    El filme aborda la Gran Revuelta Árabe, el período comprendido entre 1936 y 1939 en que los árabes palestinos –inicialmente liderados por agricultores– decidieron manifestar su descontento y se levantaron contra el Mandato británico. El Imperio, en su intento por imponer el dominio colonial, respondió con represión, provocando que palestinos fueran encarcelados y ejecutados.

    Jacir se acerca a ese episodio principalmente a través de la perspectiva de Yusuf (Karim Daoud Anaya), un joven que se involucra en la agitación social y que se radicaliza a medida que la situación se vuelve más tensa. La causa independentista palestina también se expresa a través de Khuloud (Yasmine Al Massri), la esposa de un adinerado hombre de medios palestino, y de otros personajes. De fondo, mediante el uso de imágenes de archivo, el largometraje se encarga de mostrar la llegada de inmigrantes judíos que huyen del antisemitismo en Europa.

    Tras casi una década en que se dedicó a investigar, escribir y financiar, la directora tenía presupuestado filmar la película en Palestina a fines de 2023. En especifico, el trabajo debía comenzar el 14 de octubre. Sin embargo, todo cambió el 7 de octubre, día en que Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, y la situación en el lugar se volvió tan crítica que el equipo tuvo que evacuar.

    Más adelante se determinó que el rodaje se materializaría en Jordania, donde tuvieron que levantar una aldea desde cero. Posteriormente, tras evaluar los riesgos que implicaba regresar a una zona en que –según organismos como la ONU– Israel ha violado las leyes de la guerra y el derecho internacional humanitario, pudieron viajar para registrar algunas escenas.

    “Pensé: esto es importante. La tierra es importante para el filme. Es un filme coral con todos estos personajes, pero lo único que tienen en común es la tierra. Es lo que nos conecta a todos. Así que para mí es importante ver esas piedras y esos elementos culturalmente específicos”, explicó a Deadline.

    Su estreno mundial se produjo en el Festival de Toronto 2025, donde consiguió una ovación de 20 minutos, y durante esas mismas semanas fue seleccionada por Palestina como representante para los Oscar. Ahora, a un par de días de que se revele si finalmente logrará un espacio entre las cinco nominadas a Mejor película internacional en los Premios de la Academia, la cinta confirmó a partir de qué fecha se podrá ver en cines chilenos: su debut en salas del país está fijado para el 12 de febrero, según detalla su distribuidor a Culto.

    Palestina 36 es una celebración de una rebelión desafiante que se enfrenta a una oposición militar insuperable: una representación dramática de sus fracasos y su resistencia. Colonialismo e imperialismo, nuestras propias traiciones y asuntos, somos testigos de la desintegración de un país. En 1936 perdimos una parte de nosotros mismos. Me pregunto: ¿perdimos? ¿Ganó el Imperio? Esta película trata sobre todas esas cosas”, apuntó la realizadora conocida por títulos como Salt of this Sea (2008) y Wajib (2017).

    “Es la historia de un pueblo, una comunidad de personas llenas de sueños y deseos. Gente corriente que se encuentra en una época extraordinaria. Es un guiño a la persistencia del espíritu humano, al deseo de un pueblo de ser libre. Es nuestra historia”, agregó.

    Aunque es una película crítica con el rol del Reino Unido, logró sellar una coproducción con ese país (también participan compañías de Francia y Dinamarca, y cuenta con capitales privados ligados a la Comunidad Palestina de Chile) y se exhibió en el Festival de Londres.

    Esa colaboración también se traduce en la conformación del elenco, que reúne a talentos locales y figuras como Jeremy Irons –con quien la directora compartió en el jurado del Festival de Berlín 2020–, Liam Cunningham (Game of thrones), Hiam Abbass (Succession) y Robert Aramayo (El señor de los anillos: Los anillos de poder).

    Lee también:

    Más sobre:CinePalestina 36Premios OscarOscar 2026Annemarie JacirHiam AbbassKarim Daoud AnayaRobert AramayoLiam CunninghamJeremy IronsFestival de TorontoFestival de Toronto 2025Palestine 36Cine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

    Lo más leído

    1.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    2.
    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    3.
    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    4.
    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea
    Chile

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico
    Negocios

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Accidentado estreno: Christian Garin cae en sets corridos ante el italiano Darderi y dice adiós al Abierto de Australia
    El Deportivo

    Accidentado estreno: Christian Garin cae en sets corridos ante el italiano Darderi y dice adiós al Abierto de Australia

    Repasa la eliminación de Christian Garin ante Luciano Darderi en el Abierto de Australia

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)
    Cultura y entretención

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato
    Mundo

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”