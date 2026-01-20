En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

La cineasta palestina Annemarie Jacir no concibió a Palestina 36 como una película arraigada en el pasado, sino que como una cinta enclavada en el presente. Según lo que declaró a The Film Stage, “todo el sistema se montó en ese momento, en términos de castigo colectivo, en términos de tortura, en términos de volar casas por los aires”.

El filme aborda la Gran Revuelta Árabe, el período comprendido entre 1936 y 1939 en que los árabes palestinos –inicialmente liderados por agricultores– decidieron manifestar su descontento y se levantaron contra el Mandato británico. El Imperio, en su intento por imponer el dominio colonial, respondió con represión, provocando que palestinos fueran encarcelados y ejecutados.

Jacir se acerca a ese episodio principalmente a través de la perspectiva de Yusuf (Karim Daoud Anaya), un joven que se involucra en la agitación social y que se radicaliza a medida que la situación se vuelve más tensa. La causa independentista palestina también se expresa a través de Khuloud (Yasmine Al Massri), la esposa de un adinerado hombre de medios palestino, y de otros personajes. De fondo, mediante el uso de imágenes de archivo, el largometraje se encarga de mostrar la llegada de inmigrantes judíos que huyen del antisemitismo en Europa.

Tras casi una década en que se dedicó a investigar, escribir y financiar, la directora tenía presupuestado filmar la película en Palestina a fines de 2023. En especifico, el trabajo debía comenzar el 14 de octubre. Sin embargo, todo cambió el 7 de octubre, día en que Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, y la situación en el lugar se volvió tan crítica que el equipo tuvo que evacuar.

Más adelante se determinó que el rodaje se materializaría en Jordania, donde tuvieron que levantar una aldea desde cero. Posteriormente, tras evaluar los riesgos que implicaba regresar a una zona en que –según organismos como la ONU– Israel ha violado las leyes de la guerra y el derecho internacional humanitario, pudieron viajar para registrar algunas escenas.

“Pensé: esto es importante. La tierra es importante para el filme. Es un filme coral con todos estos personajes, pero lo único que tienen en común es la tierra. Es lo que nos conecta a todos. Así que para mí es importante ver esas piedras y esos elementos culturalmente específicos”, explicó a Deadline.

Su estreno mundial se produjo en el Festival de Toronto 2025, donde consiguió una ovación de 20 minutos, y durante esas mismas semanas fue seleccionada por Palestina como representante para los Oscar. Ahora, a un par de días de que se revele si finalmente logrará un espacio entre las cinco nominadas a Mejor película internacional en los Premios de la Academia, la cinta confirmó a partir de qué fecha se podrá ver en cines chilenos: su debut en salas del país está fijado para el 12 de febrero, según detalla su distribuidor a Culto.

“Palestina 36 es una celebración de una rebelión desafiante que se enfrenta a una oposición militar insuperable: una representación dramática de sus fracasos y su resistencia. Colonialismo e imperialismo, nuestras propias traiciones y asuntos, somos testigos de la desintegración de un país. En 1936 perdimos una parte de nosotros mismos. Me pregunto: ¿perdimos? ¿Ganó el Imperio? Esta película trata sobre todas esas cosas”, apuntó la realizadora conocida por títulos como Salt of this Sea (2008) y Wajib (2017).

“Es la historia de un pueblo, una comunidad de personas llenas de sueños y deseos. Gente corriente que se encuentra en una época extraordinaria. Es un guiño a la persistencia del espíritu humano, al deseo de un pueblo de ser libre. Es nuestra historia”, agregó.

Aunque es una película crítica con el rol del Reino Unido, logró sellar una coproducción con ese país (también participan compañías de Francia y Dinamarca, y cuenta con capitales privados ligados a la Comunidad Palestina de Chile) y se exhibió en el Festival de Londres.

Esa colaboración también se traduce en la conformación del elenco, que reúne a talentos locales y figuras como Jeremy Irons –con quien la directora compartió en el jurado del Festival de Berlín 2020–, Liam Cunningham (Game of thrones), Hiam Abbass (Succession) y Robert Aramayo (El señor de los anillos: Los anillos de poder).