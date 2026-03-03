SUSCRÍBETE
    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    El artista puertorriqueño llegará al Movistar Arena el 31 de agosto para celebrar sus 20 años de carrera. Ente otros hitos, ha tributado al animador chileno Don Francisco en uno de sus discos, lo que llevó al presentador a debutar en el reggaetón. Asimismo, tuvo declaraciones contrarias con DrefQuila por el reggaetón chileno.

    Daniel Cañete
    Arcángel viene a celebrar sus 20 años de carrera al Movistar Arena

    El Movistar Arena volverá a recibir a Arcángel, esta vez en la celebración de sus 20 años de carrera. La visita se da en el contexto de su La 8va Maravilla Tour, que llegará a Chile el 31 de agosto de este año. Las entradas se podrán comprar por Puntoticket desde el 5 de marzo desde las 10:00 horas.

    Arcángel. Foto de archivo Instagram @arcangel

    La relación de Arcángel con Chile tiene como primer hito su visita al país en 2010. Tan solo dos años después de haber lanzado su debut, El fenómeno (2008), que tiene canciones tan conocidas de su catálogo como Pa’ que la pases bien y Por amar a ciegas. Su presentación fue en el Teatro Caupolicán y contó con Ñengo Flow y J-Álvarez como acompañantes.

    El artista repitió presentaciones en el Teatro Caupolicán en 2014 y 2018. Sin embargo, en 2022 dio el salto para cantar en solitario en el Movistar Arena, escenario que ya había pisado en el Urban Fest 2016 con Nicky Jam. Su concierto en el recinto de Parque O’Higgins fue polémico por el costo de las entradas más caras. Las “Mesas primeras filas” llegaron a tener un valor de 2.3 millones de pesos con cargo por servicio.

    arcangel-machista-min.jpg

    Su última visita al país se dio con el SE+M Tour en 2024, presentando su disco Sentimiento, elegancia y más maldad. Desde ese concierto, el artista ha lanzado cuatro proyectos en un lapso de dos años. Entre ellos, Papi Arca (2024), la colección de tiraderas de Feliz Navidad (2024), Sr. Santos II Sueños de grandeza (2025) y La 8va maravilla (2026).

    Don Francisco, Pablo Chill-E y Taiko

    Fue en la segunda parte de Sr. Santos, donde tributó a un animador chileno que ha dejado huella mundial: Don Francisco. En un track, dedicó una frase en la que destaca la reinvención que ha logrado Mario Kreutzberger a lo largo de los años. “Yo no me muero como Don Francisco”, dijo Arcángel en la canción que lleva el nombre del presentador.

    Esto tuvo una respuesta por parte de Mario Kreutzberger a través de redes sociales. En ella, Don Francisco comenta que recuerda a Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, porque su madre había cantado en Sábado Gigante con Las Chicas del Can.

    Como forma de agradecimiento a la mención de Arcángel, el animador chileno debutó con una canción en una base de reggaetón. En los comentarios, el artista puertorriqueño agradeció el gesto y le dedicó unas palabras a Don Francisco por su famoso programa. “Gracias por hacer del sábado un SÁBADO GIGANTE”.

    Otro de los chilenos que han cruzado su camino con Arcángel es Pablo Chill-E. En el momento que la carrera del chileno estaba tomando su primer despegue internacional, los cantantes urbanos se juntaron en Mcntm remix de Marvel Boy. Años después, el productor Taiko participaría de la producción de Me gusta tu flow en el álbum de 2023.

    El siguiente cruce con un chileno no fue tan placentero como los anteriores.

    La discusión por el reggaetón chileno

    En el podcast de MoluscoTV, Arcángel entregó su punto de vista sobre cómo otros países habían comenzado a hacer su propio estilo de reggaetón. Aunque, enfatizaba que la isla cuna del género, Puerto Rico, siempre sería insuperable. “Nadie, absolutamente nadie que viva dentro del planeta Tierra, va a hacer mejor reggaetón que Puerto Rico”.

    DrefQuila responde a Arcángel (Composición: Captura Youtube Molusco TV / captura Instagram, foto por iTantii)

    Este comentario encontró una respuesta de la boca de DrefQuila. El artista nacional explicó que cada país tiene su estilo propio y Puerto Rico tampoco podría hacer reggaetón chileno. “Tampoco es una pelea de Chile vs. Puerto Rico, es que Puerto Rico nos reconozca como otra potencia del reggaetón, porque así es, no hay otra”, aclaró para Trap2day.

    Después, el puertorriqueño respondería que el reggaetón de su isla natal es la “receta original”. “Yo no tengo que decir: ‘Yo hago el reggaetón de Puerto Rico’. Eso no existe, eso es un disparate para nosotros. Yo hago reggaetón ‘pelado’, el puro”.

