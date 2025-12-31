Entre el secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

A nivel mundial, el mundo de la música se vistió de crespón negro durante la tarde del 22 de julio de este 2025. Ese día la noticia fue la muerte de Ozzy Osbourne, el Príncipe de las tinieblas, el sempiterno líder de Black Sabbath que solo 17 días antes se había despedido de los escenarios.

Para ese entonces, en el momento en que se presentó en su espectáculo final rodeado de una constelación de estrellas del metal, el cantante se encontraba enfermo. Esa fue la información que a principios de noviembre entregó su familia. Tanto así, que revelaron que el cantante fue hospitalizado en secreto tan sólo dos semanas antes de su celebrado concierto de despedida.

En el primer episodio del podcast The Osbournes sin el cantante presente, su viuda Sharon, y sus hijos Kelly y Jack, contaron algunos detalles desconocidos sobre el último año de vida del hombre de Bark at the moon.

Ozzy Osbourne

Aunque el hombre de Black Sabbath llevaba años enfermo, sufriendo de diferentes dolencias en los huesos y en su espalda, incluyendo el Parkinson que enfrentaba, Jack explicó que “las cosas comenzaron a ir de mal en peor” en la primera semana de diciembre del 2024, cuando el cantante “sufrió una pequeña caída”.

Más adelante en la charla, la familia desveló que el Príncipe de las tinieblas tuvo que ser ingresado en el hospital tan sólo dos semanas antes de su último concierto con su banda madre y que todo esto se mantuvo en el máximo de los secretos, con el propósito de no arruinar el espectáculo definitivo.

Aunque no se explicó el motivo por el que el músico fue llevado al hospital, Sharon explicó una curiosa historia sobre ese momento: “La historia, creo que ni siquiera tú la conoces, es que lo ingresamos en el hospital y estábamos aterrorizados de que la gente se enterara”.

“Así que teníamos toda la seguridad y el hospital, que era increíble, de verdad, la gente de recepción tenía instrucciones de decir: ‘Si alguien pregunta por Ozzy, no está aquí. No se permite la entrada a nadie’, todo eso. Tenían fotos de todos los que podíamos subir, y nombres, y entonces se presenta un tipo y dice: ‘Quiero ver a John Osbourne (el nombre legal de Ozzy)’, así que, por supuesto, se enciende una luz roja y le preguntan: ‘¿Quién eres?’, y él responde: ‘Soy su hermano’”.

Este individuo provocó sospechas y la alerta máxima, tal y como recuerda Sharon en el podcast: “Entonces llamaron a seguridad y dijeron: ‘El hermano de Ozzy está aquí. Quiere verlo. Sabe que está aquí’. Yo pensé: ‘No puede ser, su hermano ni siquiera sabe que está aquí’. Ni sus hermanas ni su hermano lo sabían. Así que envié a seguridad y les dije: ‘Averigüen quién es este tipo, seguro que es de la prensa’”.

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs on stage at Hammersmith Odeon, London, January 1976. (Photo by Erica Echenberg/Redferns) Erica Echenberg

Lo que sí contó Sharon es que Ozzy estuvo enfermo de una Sepsis. La viuda declaró que cuando se le detectaron pensó que iba a ser muy difícil que superara las consecuencias que esto conlleva, pues tenía claro que lo que genera esta dicha enfermedad.

“Cuando le diagnosticaron la sepsis, pensé que no iba a poder superar las consecuencias, porque es algo horrible y terriblemente brutal”, dijo Sharon. Aún así, nunca perdió la esperanza porque sabia que Ozzy iba a querer hacer ese show final a como diera lugar.

Un reino dividido

En la madrugada del próximo 1 de enero del 2026 será un Año Nuevo que no tendrá presente a su principal animador: Tommy Rey, fallecido el pasado 26 de marzo del 2025. Acaso el nombre fundacional de la cumbia chilena, durante 43 años fue el vocalista y líder de La Sonora de Tommy Rey, haciendo que los chilenos y chilenas se movieran al ritmo de Daniela, La parabólica, Agua que no has de beber, Se murió Tite, Un año más o El galeón español. Desde los universitarios de las semanas mechonas en Cartagena al compás de dudosos brebajes, hasta los más importantes escenarios del país.

Como suele pasar con los monarcas, a su muerte su reino terminó dividido. Sí, pues al poco andar su legado quedó depositado en dos conjuntos. Resulta que el percusionista del grupo, Leo Soto, señaló que la Sonora como tal no seguiría con ese nombre. Por ello, al poco andar presentó a La Gran Sonora de Todos, con casi la mayoría de los integrantes del conjunto original. “Yo no iba a faltarle el respeto a Tommy Rey ocupando la marca que tuvimos por más de 40 años. Él se fue y con él se llevó la Sonora”, señaló a Culto.

Ese grupo ya lanzó un primer single en octubre pasado, Cuando un amigo se va, una versión que adapta un hit original del cantautor argentino Alberto Cortez.

Pero otra orquesta salió al paso. En noviembre, Patricio Zúñiga Collado, hijo mayor del fallecido artista, presentó el grupo La Sonora de Tommy Rey, usando el nombre del grupo de su padre contradiciendo lo señalado por Leo Soto. El príncipe tomaba el trono. Esto, con la venia de su viuda, Gloria Sáez, quien también es propietaria del nombre del grupo, luego que el propio Tommy Rey se lo cediera hace ya varias décadas.

Eso sí, el vástago aseguró en entrevista a este medio: "Yo no lo veo como competencia”, y agregó: “No es competencia, porque todas las orquestas tocan lo mismo. Yo he escuchado varias orquestas y tocan los mismos temas: Daniela, El galeón español, los temas que tocaba mi papi. Muchas orquestas tocan lo mismo, así que no repercute en nada. Lo que queremos es que salga a flote el nombre y le entregue alegría a la gente; la gente quiere ver de nuevo al grupo, me he dado cuenta en las redes sociales que la gente pide a la orquesta con su nombre”.

Incluso más. Fue la propia Gloria Sáez quien reactivó la orquesta que lideró su marido, aunque en una renovada versión integrada por el trompetista Roberto Vidal -“el único que se mantuvo fiel a mi esposo del grupo anterior”, asegura- y citado el hijo mayor del fallecido artista. Así lo contó a Culto.

“Yo reactivé la orquesta. Me contacté con Roberto, que se mantuvo muy leal a Tommy. Conversó muchas veces conmigo. Le dimos mucha vuelta y le propusimos al Pato que aceptara cantar. Al principio le costó, tenía otros proyectos, pero era importante. Como algunos quisieron apagar el nombre de mi esposo, dijimos que no, que no podemos dejar que se olvide. Además, sumamos a músicos profesionales y todos en el ensayo estaban súper entusiasmados con levantar el nombre de Tommy, nadie se unió por plata o algo por el estilo. Y, hasta el momento, nos ha ido muy bien con este proyecto”.

Así, en este 2026 veremos en acción a las dos versiones de la misma leyenda que pretenden mantener el reinado. El público será quien tenga la última palabra.