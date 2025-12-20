Estadio Nacional: ¿llegar y llenar?

Sol y Lluvia, Los Prisioneros, La Ley, Los Bunkers, Myriam Hernández, Los Jaivas y, a partir de esta noche, Bloque Depresivo con pegatina sold out, tienen en común haber convocado shows en el mayor recinto del país, marcando un punto aparte en el ecosistema musical local. Construido a imagen y semejanza del Olympiastadion del Tercer Reich, el Estadio Nacional simboliza como escenario el peso y la huella de una trayectoria de raigambre popular. Los grandes artistas internacionales que desembarcan regularmente en Ñuñoa ofrecen similares antecedentes curriculares, una historia acorde a la posibilidad de convocar por una noche al menos a 50 mil personas.

La pandemia modificó el consumo de conciertos en vivo. Los músicos salieron en masa a la carretera no solo por el encierro, sino ante la evidencia de las cifras del streaming convertidas en sal y agua. Así, experimentamos una era dorada de conciertos, con ventas de boletos de explosiva demanda planetaria. Que Live Nation asuma como el accionista mayoritario del Movistar Arena refleja el impulso millonario por los eventos en vivo, donde no solo califica la música, sino también los deportes, el teatro y espectáculos en general. Ya no se trata de comprar un ticket y esperar horas el show, sino de una experiencia integral con gastronomía, bebida y merchandising. Los puristas pueden alegar que los verdaderos fanáticos van por el ídolo, pero ese público ya está conquistado, en tanto el norte de la industria es convertir un concierto en un panorama completo al que se asiste por la previa, las selfies y el ansiado video en Instagram que se desvanece como bocanada. Ciertamente las productoras y los artistas ganan. Pero también la música se subordina ante audiencias movilizadas más por la experiencia que por la obra, como ocurrió con Paul McCartney en octubre de 2024 en el estadio Monumental, donde parte del público de las localidades más caras pareció asistir por el evento mismo antes que devoción musical.

Foto: Parlante.cl

Este crecimiento implica la probabilidad de una burbuja en el medio donde los artistas chilenos saltan del Movistar Arena con una capacidad máxima de 16 mil espectadores, a un recinto como el Nacional que triplica la cifra. En un extremo, Los Prisioneros y Los Bunkers son indiscutidos en sus respectivas hazañas colmando el estadio dos días. Pero en 2003 La Ley tuvo notorias dificultades de convocatoria, a pesar de su alianza con una gran empresa de telecomunicaciones. Lo mismo sucedió con Myriam Hernández en mayo pasado, en una fecha muy cercana a su exitoso paso por el Festival de Viña, y la notoria ofensiva comunicacional de Los Jaivas en las últimas semanas para no naufragar ante el desafío. No están en discusión los méritos artísticos de cada uno, pero sí el hecho de que son figuras de constante actividad en vivo lo cual complica la demanda y el interés a esa escala.

Llegar al Estadio Nacional requiere también una obra maciza detrás, un recorrido amplio. En ese sentido, el anuncio de Cris MJ para el 17 de abril plantea expectativas e interrogantes ante una figura musical paradigmática de este tiempo, construida en torno a singles, cliqueos y polémicas, antes que álbumes y giras memorables que hayan generado una reputación como indiscutido en vivo. Los tiempos cambian, pero veremos si han variado al extremo que no sea imprescindible estar curtido en el escenario, y que llegar al Nacional ya no es la consagración final de una gran estrella chilena, sino un manejo de mercadeo y un trampolín como salto al vacío.