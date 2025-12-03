VOTA INFORMADO por $1100
    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    La cita es el 4 de diciembre y contará con la presentación de 10 bandas escolares, que serán destacadas por su aporte creativo.

    Equipo de Culto
    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares "Música es Compartir"

    Más de 70 estudiantes de diversos establecimientos y comunas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Maule Costa, subirán al escenario del gimnasio del Liceo cauquenino Claudina Urrutia de Lavín el jueves 4 de diciembre para una cita que de alguna manera se ha vuelto imperdible: la cuarta versión del Encuentro de Bandas Escolares “Música es Compartir”, iniciativa que busca fortalecer la expresión artística y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la educación pública.

    El festival impulsado por el Liceo Bicentenario de Cauquenes —organizado por el SLEP Maule Costa, junto a Rock al Patio— reúne a agrupaciones provenientes de Cauquenes, Pelluhue, Chanco, Constitución y Empedrado, consolidándose como un hito educativo y cultural del territorio.

    Durante noviembre, las bandas han participado en jornadas formativas en las que aprenden sobre liderazgo, cohesión grupal, puesta en escena y producción musical, acompañadas por docentes guías y el productor Germán Torres, Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2022.

    Mario González, subdirector de planificación y control de gestión del SLEP Maule Costa, destaca que esta actividad es un espacio tanto cultural como educativo. “Buscamos fortalecer la pertinencia, dar visibilidad al talento local y potenciar valores como trabajo en equipo, el compromiso y la perseverancia. Buscamos tener una instancia formativa más extensa en el futuro. La invitación es que puedan participar y apoyar todos los estudiantes y las comunidades a sus compañeros en el evento del 4 de diciembre. Esperamos estar con el gimnasio lleno”, agrega en un comunicado.

    El evento, de carácter participativo, contará con la presentación de 10 bandas escolares, y premiará a cada una por su aporte creativo. Además de la música, se espera la presencia de cerca de mil personas, entre familias, docentes y miembros de las comunidades educativas de todo el territorio.

    Las capacitaciones realizadas para las bandas generaron un impacto positivo entre las y los estudiantes. “Lo que más me gustó fue poder compartir, conocer otras bandas y prepararnos para lo que se viene en diciembre, que va a estar muy bueno”, comenta Monserrat Carvacho, de segundo medio del Liceo de Pelluhue.

    Para el profesor Jorge González, del Liceo Bicentenario de Cauquenes, impulsor desde su origen del encuentro de bandas, “estos espacios son vitales: conectan la música con la educación, promueven la convivencia y generan un aprendizaje que queda para siempre en los estudiantes”.

    “Música es Compartir” forma parte del compromiso del SLEP Maule Costa por promover experiencias educativas significativas, que integran arte, convivencia y comunidad. Con esta iniciativa, la región del Maule se proyecta como un semillero de talentos musicales y un ejemplo de cómo la educación pública puede abrir caminos de creatividad y colaboración para el desarrollo integral de sus estudiantes.

    Más sobre:Rock al patioSlep MauleMúsicaMúsica culto

