¿Faith No More vuelven en 2027 y vienen a Chile? El enigmático mensaje del grupo en sus redes

Por estas horas, los fans de Faith No More, una de las bandas más inventivas en el rock global de los últimos 30 años y que cuentan con un culto leal en Chile, son un atado de nervios y ansiedad.

Los norteamericanos han publicado en sus redes sociales un posteo que dice “2027″ junto al símbolo de la banda. La imagen, naturalmente, sugiere que los hombres de Epic retornarán el próximo año. De hecho, podrían embarcarse en una gira mundial con Chile como una de sus plazas fijas, país donde han estado en seis ocasiones, incluyendo sus memorables shows en el Festival de Viña del Mar de 1991 y la Teletón de 2010.

El mensaje en Instagram, por supuesto, se volvió viral de inmediato y copa algunas de las páginas de música más importantes del planeta.

Pero el trayecto reciente de la banda no ha sido fácil. Después de la abrupta cancelación de sus compromisos en 2021 debido a problemas de salud mental del cantante Mike Patton, el estatus del grupo quedó en un limbo total, desconcertando a sus fanáticos.

Este críptico anuncio digital podría significar un retorno a la ruta pese a que en varias ocasiones juraron que sería la última vez.

En Chile estuvieron precisamente por última vez el 27 de septiembre de 2015 en el festival Santiago Gets Louder de Cerrillos. ¿Volverán? Todo indica que sí y la industria de shows locales también está alerta.