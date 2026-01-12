SUSCRÍBETE POR $1100
    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    A los 26 años, falleció el músico por problemas de salud mental. La discográfica Rough Trade Records hizo un llamado a cuidar el bienestar psicológico tras la noticia.

    Por 
    Daniel Cañete
    Matthew Kwasniewski-Kelvin en la presentación de Black Midi para KEXP

    Matthew Kwasniewski-Kelvin, miembro fundador de la banda londinense Black Midi, falleció a los 26 años. El sello Rough Trade Records informó, a través de una publicación de Instagram, que el guitarrista lidiaba con problemas relacionados con su salud mental.

    “Es con profunda tristeza que nosotros, como familia, informamos que Matthew Kwasniewski-Kelvin ha fallecido después de una larga lucha con su salud mental”, detalla el comunicado.

    La compañía acompañó la noticia con un mensaje de prevención. “Por favor, tomen un momento para saber de sus seres queridos para que podamos frenar esto en los jóvenes”, enuncia la publicación.

    El mensaje termina con una llamado a buscar ayuda. “Si estás teniendo problemas de salud mental, por favor comunicalo a un ser querido o caridades como Mind, CALM y Samaritans quienes dan servicios y tiene alguien para hablar siempre que necesites”, finaliza.

    Matthew Kwasniewski-Kelvin fue guitarrista y uno de los miembros fundadores de Black Midi en el año 2017. Junto con el vocalista y guitarrista Geordie Greep, Morgan Simpson en la batería y el bajista Cameron Picton formaron una de las bandas de música alternativa que dejarían una marca en el rock actual.

    Kwasniewski-Kelvin participó en el disco debut de la banda Schlagenheim en 2019. Después, se alejó de la agrupación en 2021 para cuidar su salud mental. En años posteriores Black Midi publicó dos discos Cavalcade (2021) y Hellfire (2022). La agrupación estaba separada indefinidamente desde agosto de 2024.

    Matthew Kwasniewski-KelvinBlack MidiRough Trade RecordsGeordie GreepMorgan SimpsonCameron Picton

