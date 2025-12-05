Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

Cruzado por la celebración de sus 15 años de historia, la Feria Pulsar abre su edición 2025 este viernes 5 de diciembre en la Estación Mapocho, con una jornada que tendrá entre sus números musicales a artistas de la talla de Saiko, Kuervos del Sur, De Saloon, entre otros. Será el primero de los tres días de actividades, a desarrollarse hasta el domingo 7.

El evento, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), tuvo en cuenta el hito de su primera quincena de existencia para su organización. “Los 15 años dan cuenta de una Feria plenamente consolidada como el evento más importante de la industria musical chilena, y eso nos impone sobre todo una responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien”, dice a Culto, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, presidente del Consejo Directivo.

Además de las presentaciones musicales, Pulsar también tendrá sus habituales paneles, conversatorios y lanzamientos. Entre estos, un encuentro de productores con el afamado productor chileno Humberto Gatica (viernes 5 a las 18:00 horas en la sala Acario Cotapos), 15 años de Feria Pulsar y desarrollo de la industria chilena (sábado 6 a las 18:00 en la Sala Camilo Mori), Del ensayo al escritorio: cómo se graba un Tiny Desk (domingo 7 a las 16:30 en la Sala Camilo Mori).

Feria Pulsar

Respecto a la oferta de paneles y talleres, comenta “Don Rorro”. “El corazón de la Feria siempre debe estar en dar cuenta de la globalidad de la industria y en recoger los temas que en el momento la atañen, por eso vamos a abarcar un arco que va desde la Inteligencia Artificial a la economía nocturna, pasando por instancias que siempre son del gusto de los músicos y la audiencia, como un taller de letras con Pedropiedra, o uno de guitarra con Martín Silva y Miguel Molina”.

El cartel de presentaciones musicales apunta a la habitual mezcla de estilos y trayectorias, con nombres que van de Ana Tijoux, Fernando Milagros, el trap de FaceBrooklyn, la propuesta latonoamericana de Catalina y las Bordonas de Oro, Joe Vasconcellos, La Ciencia Simple, entre otros. “Habrá artistas que estuvieron en la primera Feria, como Electrodomésticos, junto a nombres de nuevas generaciones como Metalengua, y clásicos como Quilapayún”, apunta “Don Rorro”.

Este viernes, en la jornada inaugural se presentarán De Saloon. El trío que acaba de publicar su nuevo disco El sonido del misterio, subirá al escenario SCD Pulsar a las 20:30. “En esta ocasión tenemos preparado un repaso por los clásicos de la banda, todos los singles y canciones que la gente quiere escuchar y que conoce de De Saloon, pero tenemos material nuevo, y estamos muy felices con el recibimiento, estamos en plena gira y nos hemos dado cuenta que la gente sin duda estaba esperando material nuevo y la Feria Pulsar es un tremendo escenario para mostrarlo”, dice a Culto el guitarrista y cantante, Jean Pierre “Piero” Duhart.

Feria Pulsar

La parrilla de artistas para cada evento requiere una cuidada ingeniería. “Es un trabajo bastante complejo, porque implica una mezcla y un equilibrio en muchos niveles. Por un lado, nos preocupa mucho la amplitud de estilos, entendiendo que éste es un evento de toda la música chilena y no de un género en particular. Por eso hay desde folclor hasta música urbana, pasando por rock y pop -dice ”Don Rorro"-. También nos fijamos en el factor generacional, para que ojalá estén representados músicos de todas las edades y de distintas épocas. Buscamos además que no se repitan artistas respecto de la última Feria, y por último nos preocupamos de que haya presencia de figuras emergentes, de modo que las personas que quizás compraron su entrada por nombres más consolidados, se vuelvan a sus casas habiendo conocido algo de lo nuevo que está pasando en nuestra escena”.

Asimismo, Pulsar se ha consolidado como un gran encuentro de la industria musical. “En la Feria se han cerrado acuerdos y negocios, hay sellos que han ubicado sus catálogos, hay artistas que han cerrado fechas, además de toda la formación que músicos han recibido, y que les han permitido dar nuevos pasos en sus carreras”, dice “Don Rorro”.

Una impresión que, desde los músicos, también desarrolla “Piero” Duhart. “Yo creo que el aporte más importante que hace la Feria Pulsar, aparte de generar esta instancia en que la gente puede ir tres días a la Estación Mapocho a escuchar mucha música chilena, es generar un fin de semana en que la industria conecta; la gente que le gusta la música y el público general, puede ir, encontrarse con músicos, sellos, distintos emprendedores, varias cosas que pasan”.

Hasta ahora, desde la SCD manifiestan su conformidad con la venta de entradas para el evento. “Estamos contentos con la respuesta del público, que se ha entusiasmado con las distintas etapas de venta: Desde los fieles que compraron en blanco para los tres días, hasta los que salieron a comprar con la programación diaria -apunta “Don Rorro”-. Y si bien los tres días van muy bien encaminados, yo le recomendaría a la gente que quiere ir el viernes que no espere hasta el último minuto para comprar su entrada, porque probablemente se queden fuera de esta jornada en que estarán Facebrooklyn, De Saloon, Saiko y Javiera Mena, entre otros”. Los tickets para asistir a la Feria Pulsar se pueden adquirir en el sitio Portaldisc.