Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
Este jueves 4 en la ceremonia de los premios Copihue de Oro que organiza La Cuarta y que emitió TVN, el comediante se refirió a su criticado show en la última Teletón.
Hubo controversia y las cenizas no se han pagado. El comediante e imitador chileno Stefan Kramer se refirió a la polémica que se suscitó tras su imitación del cantante mexicano Cristian Castro el sábado pasado, durante la jornada de cierre de la Teletón en el Estadio Nacional.
La performance detonó distintas críticas en redes sociales, por encontrarla “fome” y demasiado “exagerada”, lo que sirve como un preludio amargo para un artista que ya está confirmado para el próximo Festival de Viña 2026.
Incluso, el mismo Cristian Castro se refirió a la imitación, asegurando que fue algo “muy feo. ¿Por qué me hacen esto?”, soltó en su concierto del pasado lunes en el Movistar Arena, recibiendo la ovación del público.
Kramer recibió un homenaje con los premios Copihue de Oro de este jueves 4 por su trayectoria, emitidos por TVN y organizados por La Cuarta, donde partió diciendo en forma irónica que dedicaba el galardón a Cristián Castro y reconociendo que la reacción del público fue áspera.
“Quiero dedicarle este premio a Cristian Castro. Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero fueron días dolorosos”, partió diciendo el comediante, realizando además una imitación de José Antonio Neme a modo de broma.
“El apoyo que he recibido estos días de mi familia, de mi esposa, de mis hijos (…) estoy muy agradecido de poder dedicarme a esto”, añadió Kramer ya más serio, aunque también soltó: “Hay mucha gente que dijo que se parecía más (la imitación) al Tachuela chico”.
Kramer afirmó que quienes hacen humor están expuestos a la crítica del público y pese a que muchas veces hay momentos difíciles, prefiere seguir adelante, agradeciendo a su equipo y admitiendo que se siente afortunado de su oficio.
“Nosotros estamos expuestos a lo bueno, a lo malo, a actuaciones buenas, más o menos, malas, pero creo que es importante siempre intentarlo. A veces cuando suceden polémicas o cosas chiquititas, uno como que agarra eso negativo, lo haces propio, lo repites en la casa y uno se hunde, se paraliza”, declaró.
“Han pasado los años y yo quiero agradecer a la vida, al trabajo, a mi equipo por poder tener hoy día esa tranquilidad de mirarlo con más perspectiva y decir que es importante intentarlo siempre, no rendirse, no paralizarse”, acotó.
“Me siento muy afortunado de dedicarme a esto que amo con toda mi vida y lo voy a intentar siempre”, cerró Kramer.
