Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

Cristian Castro no pasó inadvertido en la última Teletón 2025, la que se realizó el 28 y 29 de noviembre y superó la meta alcanzando poco más de $44 mil millones.

El mexicano estuvo en el bloque de obertura en el Teatro Teletón, desatando la euforia del público y de los animadores, en particular de José Antonio Neme, de Mega, que se atrevió a cantar a la par con él.

Luego, en el segmento de cierre en el Estadio Nacional, no fue el propio Castro el protagonista; Stefan Kramer lo imitó ante el recinto colmado de Ñuñoa y recibió en redes sociales y desde la misma gente opiniones contrapuestas. Algunos lo valoraron, otros lo encontraron derechamente fome.

Un escenario turbulento para un comediante que en tres meses más estará sobre el escenario de la Quinta Vergara como parte del Festival de Viña del Mar 2026.

En en Nacional estuvo secundado por Leo Caprile, quienes aludieron en su rutina a los distintos dichos por los que el hombre de Azul se ha vuelto viral en las redes sociales, desde su gusto por no hacer nada hasta lo que le genera pasión en los momentos íntimos.

“Fome, primera vez que no me gusta un show de Kramer”, “Con Cristian Castro te equivocaste, él no es así y tampoco te dio la voz para imitar a Cristian que si canta muy bien”, “Una falta de respeto”, “Pésima imitación”, “Último de desubicado” y “La burla ya pasó de moda”, fueron algunas de las reacciones del público en redes digitales.

Y por su parte, Cristian Castro no guardó silencio ni quedó ajeno a la controversia. El artista estuvo este 1 de diciembre en el primero de los dos shows que agendó en el Movistar Arena, donde hizo un repaso por sus hits y también se refirió a la comentada imitación de Kramer.

"Me estuve enterando que me estuvieron imitando... Y que eso no les gustó", señaló haciendo alusión a la reacción de sus fanáticos de defenderlo ante la rutina, según registró el portal de la radio FMDOS.

Luego siguió, entre los gritos de apoyo del público: “Me imitó muy, muy feo. ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?“.

Posteriormente Cristian Castro destacó el cariño de sus fanáticos y su amor por Chile, según cita el mismo medio.