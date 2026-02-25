“George Harris merece que lo dejen tranquilo”: Esteban Düch defiende a su compatriota ante ola de críticas

El exitoso paso de Esteban Düch en la Quinta Vergara la noche de este martes contrastó con el fracaso que tuvo cu compatriota y colega George Harris en Viña 2025.

La situación se tradujo en un clásico de los internautas: visitar la red social del aludido y dejar comentarios alusivos al Festival de Viña.

Así, cientos de usuarios acudieron al Instagram de Harris y dejaron comentarios recordando su mal paso por Chile, recalcando el triunfo de Düch.

En la conferencia de prensa posterior a su presentación, Esteban Düch defendió a su compatriota, e instó a los usuarios a no realizar estas prácticas.

“La verdad es que es una actitud que entiendo de dónde viene, pero también yo creo que George merece ya que lo dejen un poquito tranquilo" , destacó el comediante.

A eso sumó: “Estoy muy feliz por el resultado de esto, pero una mala noche de comedia no define un comediante”.

George Harris, Viña 2025.

En ese sentido, señaló que, si bien Harris “tuvo una mala noche el año pasado, pues no sé si merece que lo acosen con comentarios ”.

“Es mi pequeña opinión, no puedo validar esa actitud, pero igual muchas gracias a toda la gente que le gustó mi rutina y entendieron que el humor no es el país, sino simplemente cómo conectar con el público", sostuvo.

Cabe recordar que Harris tuvo una criticada y abucheada rutina en el Festival de 2025, donde no logró conectar con el público de la Quinta Vergara y, ante la mala recepción del “Monstruo”, contraatacó con insultos.