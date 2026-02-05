SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Tras una caída accidental en Roma que lo dejó tetrapléjico, el autor de El buda de los suburbios transforma su tragedia en literatura con A pedazos (Anagrama). Dictado a sus hijos ante la imposibilidad de escribir, el libro es un testimonio crudo y sin adornos sobre la pérdida de la autonomía, la humillación de la dependencia y la voluntad de seguir creando. Una obra urgente que la crítica ya califica como una pieza indispensable de la narrativa del trauma contemporánea.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Después del gol viene la euforia. Eso es lo habitual, y al menos eso es lo que estaba viviendo el escritor Hanif Kureishi en el departamento de su pareja, Isabella, en Roma. El calendario marcaba el 26 de diciembre del 2022, estaba de visita en la Ciudad Eterna para pasar la Navidad y una buena tarde tomó su iPad para ver al Liverpool, el equipo de sus amores. Después que el chascón Mohamed Salah anotara un gol y mientras degustaba una buena cerveza, Kureishi sintió algo. Un mareo. Lo que vino a continuación cambió su vida para siempre.

    “Me incliné hacia delante hasta que la cabeza me quedó entre las piernas; recuperé la consciencia unos minutos después, rodeado de un charco de sangre, con el cuello torcido en una postura grotesca e Isabella arrodillada junto a mí”.

    “De pronto vi lo que solo puede describirse como un objeto cóncavo, semicircular y con garras moviéndose hacia mí. Recurriendo a la escasa lucidez que me quedaba, descubrí que era una de mis manos, una cosa extraña sobre la que ya no tenía control. Deduje que no existía ninguna clase de coordinación entre mi cerebro y el resto de mi cuerpo. Me había disociado de mí mismo”.

    Kureishi se había caído y el accidente le causó una severa lesión en el cuello y la columna vertebral. Fue trasladado de inmediato al Hospital Gemmeli, de Roma ¿Resultado? una tetraplegia. Por supuesto, el diagnóstico fue devastador para Kureishi.

    “No puedo mover ni los brazos ni las piernas. No soy capaz de rascarme la nariz, llamar por teléfono o comer sin ayuda. Como podeis imaginaros, es al mismo tiempo humillante y degradante y me convierte en una carga para los demás”, relató el escritor, quien, desde el inicio no tuvo otra salida que ir contando todo lo que le ocurría. El bichito del escritor no había sufrido daño alguno.

    Para ello, Kureishi fue dictándole una serie de notas a su pareja, Isabella, y a sus hijos. “Más tarde se revisaron, ampliaron y editaron con el mismo método, trabajando con mi hijo Carlo en mi casa del oeste de Londres”. Esos trozos donde relata su experiencia de dolor, días de hospital y fisoterapia se acaban de compilar en un volumen titulado A pedazos, y llega a Chile publicado por la casa editora Anagrama.

    La forma del libro está intrínsecamente ligada a su producción. Al ser dictado, las frases son más cortas, directas y punzantes. No hay lugar para la frase subordinada compleja. Esta limitación técnica otorga al texto una oralidad y una urgencia vital. Cada palabra parece haber sido filtrada por un colador de dolor y necesidad.

    El libro se estructura como una crónica fragmentaria. No hay espacio para el floreo innecesario cuando el cuerpo duele y la dependencia es total. A pedazos es un testimonio de la humillación diaria: la necesidad de ser alimentado, limpiado y movido como un objeto. Pero Kureishi, fiel a su estilo mordaz y descaradamente honesto, no busca la piedad del lector.

    “Envidio a los que pueden rascarse la cabeza. Envidio a los que pueden anudarse los cordones de los zapatos. Envidio a los que pueden sostener una taza de café. Viendo a un hombre que saludaba con la mano a su mujer, me costaba creer que ignorara lo complicado del gesto. Envidio a cualquiera que pueda utilizar las manos”.

    También relata sus días de fisioterapia. “Ayer, en el gimnasio, el fisioterapeuta me subió la mano derecha, que parece una garra, hasta la mejilla. Fue espantoso, estaba inerte, fue como si me hubieran plantado en la cara la mano de un muerto. Esa mano estaba fría y sin vida. Pero la señorita S. dice que debería evitar la autocompasión. Que si continúo con los ejercicios, en poco tiempo estaré en Londres parando taxis con la mano alzada y haciendo la peineta a mis enemigos. En estos momentos, mi mano izquierda tiene más movimiento que la derecha, que sigue adormecida y parece atravesada de agujas y alfileres, con todas las conexiones bloqueadas.Lo que me gustaría, lo que deseo, con lo que sueño, es poder sujetar con esa mano una pluma y trazar un garabato en una hoja; escribir mi nombre con tinta violeta. Esa es mi ambición”.

    También pasa revista a su vida, una trayectoria que lo ha visto consolidarse como escritor amén de libros exitosos como El buda de los suburbios (1992), El álbum negro (1995) o guiones de cine, como el de la película Mi hermosa lavandería (1991). Esto no sin añoranza.

    “Con Mi hermosa lavandería viajé un montón, presentando la película por todo el mundo y dando entrevistas. Estuviera donde estuviera, compraba libros publicados en los años sesenta y hasta mediados de los setenta. Eran libros sobre ‘grupos de encuentro’: taoísmo, zen, el Instituto Esalen en California, Fritz Perls, terapia Ges-talt y otras formas de autotransformación medio hippies“.

    Zen en el arte del tiro con arco ejerció una influencia padre por el budismo y me serviría después de trasfondo muy especial en mí. Todo esto me venía del interés de mí para el personaje del padre en El buda de los suburbios. Al tiempo que me preparaba para escribir la novela, quería liberarme de todos mis miedos e inhibiciones adolescentes. En aquel entonces me consideraba a mí mismo alguien con los nervios a flor de piel, envarado y reprimido. Era capaz de hablar sobre un escenario, pero me resultaba muy difícil intimar con otras personas. En las zonas periféricas donde crecí, el silencio, por no decir la timidez, era una virtud".

    FOTO: María Teresa Slanzi (2014) unknown

    La parte de los críticos

    El volumen ha sido bien recibido por la crítica. Patricio Pron, en El País, indica: “De todas las narrativas del trauma y la enfermedad, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros“.

    En Infobae se comenta: “La caída le quitó mucho a Kureishi. Pero les dio a él y a la literatura algo extraordinario: una nueva definición de la autobiografía, una nueva relación entre el escritor y el público, una nueva comprensión del mundo de la escritura. Las últimas palabras del libro se encuentran entre las más simples y poderosas: ‘No pienso hundirme; sacaré algo valioso de todo esto’”.

    En tanto, The Guardian señaló: “Para cualquiera que haya disfrutado alguna vez de los libros de Kureishi, es imposible no leer A pedazos con un espíritu de generosidad y comunión. A pesar de toda su miseria, su calvario parece haberle abierto un nuevo camino hacia la compasión, obligándolo a observar a toda una categoría de personas —las personas con discapacidad— que antes eran prácticamente invisibles para él. Inevitablemente, A pedazos es su propio salvavidas, y un claro ejemplo de lo que queremos decir cuando describimos un libro como ‘necesario’: su valor para los lectores se conjuga con la urgencia de expresarse hacia el ser humano que se ahoga en la experiencia que intenta redimir".

    Lee también:

    Más sobre:LibrosHanif KureishiAnagramaA pedazosLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Lo más leído

    1.
    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    2.
    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    3.
    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    4.
    Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como hija y madre: mira el trailer de nueva serie de Apple TV

    Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como hija y madre: mira el trailer de nueva serie de Apple TV

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca