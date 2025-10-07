SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

¿Hay escritores chilenos? ¿Quiénes son los favoritos? Las apuestas del Premio Nobel de Literatura 2025

Este jueves se entregará el Premio Nobel de Literatura, y en las casas de apuestas especulan con quién será el nombre que se alzará con el premio. Suenan varias alternativas como favoritas, pero lo cierto es que se trata de un galardón impredecible y la Academia Sueca ha tenido más a la sorpresa en los últimos años.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
¿Hay escritores chilenos? ¿Quiénes son los favoritos? Las apuestas del Premio Nobel de Literatura 2025

Este jueves 9 de octubre la Academia Sueca dará a conocer a la ganadora o ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Acaso el más esperado de los galardones que se entregan desde la nación nórdica, y también el más impredecible. Dado el carácter secreto de las deliberaciones, no existe un modo confiable en que se pueda anticipar quién obtendrá el estímulo. De hecho, la Fundación Nobel libera la información de los candidatos solo 50 años después de cada entrega.

Lo que sí está claro es que autores muy populares como Haruki Murakami o Stephen King es difícil que lo lleguen a alzar, puesto que son nombres muy lejanos del paladar de la Academia Sueca, que se inclina por nombres más literarios, valorados por la crítica académica y especializada, y no necesariamente conocidos por el público masivo.

Esto último es lo más habitual que ocurra. De hecho, no es necesario mirar hacia tantos años atrás para observar casos como el tanzano Abdulrazak Gurnah (2021) o el noruego Jon Fosse (2023), quienes solo eran conocidos por un público muy especializado y no aparecían en ninguna especulación previa. Incluso la misma ganadora del 2024, la surcoreana Han Kang, cuyo nombre fue toda una sorpresa. En ese sentido, el último nombre que tenía algo de masividad al momento de obtener el premio fue la francesa Annie Ernaux, en 2022.

Como sea, en los medios del mundo ya han comenzado a sonar los nombres de quienes, según las casas de apuestas, tendrían supuestamente opciones para obtener el premio. De esta manera, según la casa Oddspedia el gran favorito es el indio Amitav Ghosh. Luego, obtiene muchas apuestas el húngaro László Krasznahorkai, y le sigue un nombre que viene sonando hace años, la escritora china Can Xue. También aparecen mencionados el australiano Gerald Murnane, el estadounidense Thomas Pynchon, el británico Salman Rushdie, el rumano Mircea Cărtărescu (otro que viene sonando fuerte en los últimos años) y hasta Murakami. También salen mencionadas la célebre canadiense Anne Carson. ¿Hispanoamericanos? solo el español Enrique Vila-Matas y la mexicana Cristina Rivera Garza.

La casa sueca Betsson registra unos nombres similares. Dan como favorito a Gerald Murnane seguido de László Krasznahorkai, Rivera Garza, Pynchon y Cărtărescu. Más abajo, mencionan a otros dos latinoamericanos, los argentinos César Aira -el eterno candidato al otro lado de la cordillera- y Samanta Schweblin, esta última toda una sorpresa dada su juventud. Tiene 47 años, no es una edad a la que habitualmente se recibe el preciado galardón.

En la inglesa Ladbrokes, los nombres son similares: lideran Can Xue, Gerald Murnane y Haruki Murakami. Y luego agregan al argentino César Aira. En tanto, The Sports Geek da una lista liderada por Can Xue, luego Anne Carson, Haruki Murakami y Mircea Cărtărescu.

¿Otras señales? El matutino mexicano La Jornada citó a la agencia de noticias AFP, la cual reportó que el suizo Christian Kracht -quien no ha sido considerado en ninguna casa de apuestas- suena con fuerza en los círculos literarios. Además, la agencia reportó que Björn Wiman, jefe del servicio de cultura del diario Dagens Nyheter, se refirió a la presencia de miembros de la Academia Sueca en pleno en primera fila en el seminario del autor en el salón del libro de Gotemburgo a finales del mes pasado.

“Esto, en general, es una señal inequívoca”. Y agrega que tras el Nobel a la surcoreana Han Kang “es el turno de un varón blanco salido de la esfera lingüística anglosajona, alemana o francesa”. Esta argumentación no carece de lógica si pensamos que desde 2018 el galardón ha sido otorgado de manera alternada entre hombres y mujeres. Asimismo, el factor geopolítico cuenta. Basta con mirar el listado histórico para notar el peso que ha mantenido Europa desde los inicios del galardón.

¿Y chilenos? De acuerdo a algunos medios internacionales como WMagazin o El Informador, de México dan a los nacionales Raúl Zurita (quien ha sonado en los años anteriores), Diamela Eltit e incluso a Isabel Allende. Sin embargo, ninguno de ellos aparece en las casas de apuestas y tampoco detallan de qué modo respaldan las afirmaciones. Solo mera especulación.

Lo cierto es que la Academia Sueca suele deliberar sin oír los murmullos internos y está acostumbrada a sorprender al mundo con quien gane. La duda se disipará a contar de las las 8 de la mañana de Chile de este jueves.

Lee también:

Más sobre:LibrosPremio Nobel de LiteraturaAcademia SuecaLibros Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social
Chile

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero
Negocios

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México
El Deportivo

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México

Christiane Endler olvida la renuncia y vuelve a la Roja: Luis Mena la convoca para la Liga de Naciones

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025
Cultura y entretención

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

La animada noche que reunirá a Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en la vuelta del Estadio Monumental a la música

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”
Mundo

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?