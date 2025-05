Hermana de John Lennon arremete contra las películas biográficas de The Beatles de Sam Mendes

Julia Baird, hermanastra de John Lennon, manifestó su cansancio y hastío con los proyectos biográficos en torno a The Beatles y señaló estar preocupada por las próximas películas biográficas de Sam Mendes.

“Es interminable: la gente descubre cosas”, dijo en charla con NME. “Obviamente, no tengo ni quiero controlar nada de eso. Pero debo decir que me desespero cada vez que oigo hablar de lo próximo”.

Baird manifestó estar preocupada por el proyecto de Mendes, que aborda cuatro películas sobre cada uno de los integrantes del afamado cuarteto de Liverpool.

John Lennon

“Películas biográficas, cuatro... ¿qué están haciendo? ¡Déjennos en paz! digo “nosotros” porque me afecta a mí, a mi hermana, a mis primos. Abro el periódico y pienso: “¿Qué han encontrado ahora?”. No se me ocurre nada que no se haya hecho ya".

Además, cargó sus palabras contra el director. “¿Pero acaso alguien nos pregunta? La respuesta sería no. Sam Mendes ni siquiera viene a Liverpool. No sé si alguna vez ha estado allí o si alguna vez vendría tan al norte".

En los filmes, será el actor Harris Dickinson quien interpretará a John Lennon. Una decisión que a Baird le molestó. “Tenemos escuelas de interpretación y jóvenes que podrían interpretar a John así. ¿Va a conocerlos? No. Todos sabemos que nadie puede imitar el acento de Scouse sin sonar ridículo. Se pasan la erre de forma ridícula como si estuvieran en México o algo así. Eso no está bien”.

“Simplemente vengan a Liverpool y consigan un actor de Liverpool”, añadió.

Cuando se le preguntó si ese filme le puede hacer justicia a Lennon, Baird espetó: “¿No sería maravilloso? ¿Cómo van a lograrlo? Apuesto a que no me hablan. Hablarán con alguien que conoció a un estadounidense con un perro que ladra ‘John Lennon’”.

Julia Baird es hija de Julia Stanley, también madre de John Lennon, muerta en 1958 a consecuencia de un atropello. Nació fruto del matrimonio entre Julia y John “Bobby” Albert Dykins.