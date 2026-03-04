Il Posto inaugura Museo Temporal: un diálogo disruptivo sobre el arte latinoamericano contemporáneo

Il Posto, fundación de arte dedicada a la promoción y conservación del arte latinoamericano contemporáneo, se complace en anunciar la apertura de su primera muestra anual del año, titulada Museo Temporal. La exposición, bajo la curaduría de Sergio Parra, se presenta como una oportunidad única para explorar prácticas artísticas que desafían las formas habituales de ver y comprender la realidad.

Museo Temporal reúne el trabajo de un destacado conjunto de 11 artistas latinoamericanos cuyas trayectorias y obras exploran temas críticos como la identidad, el territorio y la institución. La muestra invita a un recorrido donde lo extraño y lo inestable adquieren un lugar central, configurando una experiencia que interpela al espectador.

“Las obras reunidas aquí se comportan como tempestades: alteran el orden, confunden los límites y nos obligan a reconsiderar lo que parecía estable. Frente a ellas, el museo deja de ser un lugar de certezas para convertirse en uno de preguntas”, explica la investigadora en Artes Visuales, Ariel Florencia Richards.

Museo Temporal es una invitación a detenerse, observar y dejarse interpelar por aquello que aún no comprendemos del todo. Una oportunidad para acercarse a prácticas artísticas que dialogan entre sí a través de un espacio transitorio, que reúne la trayectoria de piezas en órbita.

La exposición cuenta con la participación de reconocidos artistas de la región, entre ellos: Armando Reverón (Caracas, 1889-1954), Fernanda Laguna (Buenos Aires, 1972), Pedro Lemebel (Santiago, 1952-2015), Wynnie Mynerva (Lima, 1992), Naufus Ramírez Figueroa (Ciudad de Guatemala, 1978), Ana Segovia (Ciudad de México, 1991), Paula Anguita (Santiago,1978), Christian Vinck (Maracaibo, 1978), Wiki Pirela (Caracas,1992), Natalia Babarovic (Santiago, 1966) y Edgar Calel (Chi Xot, San Juan Comalapa 1987).

La Inauguración será el próximo 14 de marzo, a las 12 horas en Il Posto (Espoz 3150, -1, Vitacura). Los horarios son Jueves y viernes de 15pm a 18pm y sábados de 11am a 14pm. Estará disponible hasta el 25 de julio.