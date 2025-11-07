OFERTA ELECCIONES $990
    Culto

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Dos sobreviviendo, original del disco Morena Esperanza, es el primer adelanto de En esos días de los 90, un trabajo en que la actual alineación de Illapu repasa algunas de las canciones emblemáticas de una década que los reencontró con el país. El sencillo cuenta con la participación del destacado baterista nacional José Miguel "Cote" Foncea.

    Por 
    Equipo de Culto
    Marcelo Jara

    Dos sobreviviendo, en una nueva versión, es el primer adelanto del nuevo álbum de Illapu, En esos días de los 90, el que reúne regrabaciones de sus temas más importantes de aquella década.

    Además de la formación habitual del grupo, encabezado por Roberto y José Miguel Márquez, el single cuenta con la participación del destacado baterista nacional José Miguel “Cote” Foncea. El músico de Dracma y ex Lucybell antes colaboró con Illapu en la versión de Sobreviendo del disco Con Sentido y Razón.

    Incluida originalmente en el disco Morena esperanza (1998), la canción Dos Sobreviviendo es, en esencia, una canción de amor. No solo por la historia de Pedro y María, los personajes trazados por la poesía de Nelly Lemus y la música de Roberto Márquez, sino porque plantea con profundidad lo inquebrantable de ese amor y la soledad que lo rodea.

    En los 90’, el conjunto se reencontró con el país tras sus años de exilio en Europa. Un período de renacer artístico con canciones como Lejos del Amor, Sincero Positivo, Morena Esperanza, Del pozo de mis sueños, entre muchas otras que hoy son verdaderos clásicos.

    El álbum En esos días de los 90, a publicarse pronto en formato de vinilo, reúne 12 canciones de esa época, con un tratamiento de sonido envolvente Dolby Atmos, a cargo de Christopher Manhey en Omni Soundlab.“Estas cosas nos permiten actualizarnos, te vas enamorando de nuevo de las canciones. Es increíble”, dijo Roberto Márquez a Culto. Mientras, el grupo se alista para un concierto el próximo 5 de diciembre en el Teatro Caupolicán, donde celebrarán el hito. Entradas en Puntoticket.

    Escucha Dos Sobreviviendo a continuación

