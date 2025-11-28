BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Pese a que acumulan 40 años desde su formación, la histórica banda vinculada a los inicios del punk en Chile y elogiados por Jorge González presentará este sábado en un show gratuito su primer álbum, con grabaciones de distintas fechas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    No hay cálculo ni premeditación en la historia de Índice de Desempleo, una de las bandas asociadas al primer punk chileno, cuyas canciones son referencia viva para un momento de nuestra historia reciente que requirió de una expresión rockera no estratégica, sino que urgente.

    Formado en Santiago en 1986, el grupo ha mantenido como sociedad central a Cristián Tatán Millas (bajo y voz), Andrés Poirot (guitarra) y Cristóbal Pfennings (guitarra, teclados y voz) —este último, también parte de Panico—. Con diversas interrupciones y desvíos musicales, el trío mantiene ese núcleo fundacional hasta hoy, cuando al fin llega el momento de presentar su primer LP.

    El recorrido de los Índice de Desempleo transmite una autenticidad confiable. Fiero compromiso con la resistencia del underground bajo dictadura, primero; en un circuito precario pero convencido, en cruce con bandas como Fiskales Ad-hok, Pinochet Boys y Emociones Clandestinas. Sobre escenarios improvisados en galerías de arte o galpones de teatro, la banda compartía descargas insidiosas contra el régimen impuesto.

    La estampa de Tatán junto a un bajo eléctrico con forma de fusil M-16, especialmente diseñado como cita a la bandera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es todo un símbolo de esa escena (tal cual luego iba a consignarlo la muestra ANDER: Resistencia cultural en El Trolley y Matucana 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes).

    Vendrían luego exploraciones musicales y biográficas más libres; separaciones circunstanciales y rearticulaciones sin alardes (demasiado espontáneas como para siquiera calificarlas de “reunión”).

    El nuevo título, bautizado como Disco de oro, está compuesto por grabaciones diversas en fecha y formato de origen. Su Lado A integra grabaciones de estudio del período 1988-1991, incluyendo clásicos para su audiencia en vivo (“Warema KK”, “El presidente”, “El veneno”); mientras que las del Lado B (1988-1992) son maquetas de sesiones de ensayo y demos. El álbum es reflejo de su vital vaivén como banda, que nunca ha sido el de la promoción ni la autoindulgencia, sino de algo que suena, tal como estos tracks, a arrojo, urgencia, colaboración, precariedad y disidencia.

    Solo Índice de Desempleo publica un álbum que es, a la vez, debut y antología, propuesta punkie y meticuloso urdido autoral, registro histórico y sacudida vigente. Todo junto y para siempre.

    Un trabajo de referencia para el primer punk e indie-rock hecho en Chile, y que ya está disponible gracias al acuerdo con el sello Kali Yuga Distro. Su primer show de presentación está programado para el sábado 29 de noviembre, con una tocata gratuita en Disquería KyD, de Providencia, y con la participación de Sebastián Arce (Panico, Yajaira) en batería y Juan Abarca (Pájaro de Mal Agüero) en teclados.

    Ahí probablemente resonarán las palabras de un coetáneo, el propio Jorge González, quien alguna vez dijo: “Me gustan los Índice.Buenas canciones. No es punk agilado…“.

    Más sobre:índice de DesempleoPunkLos PrisionerosPinochet BoysMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga
    Chile

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”
    Negocios

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.
    Tendencias

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año
    El Deportivo

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

    El título se puede definir en Qatar: lo que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1

    La mejor patada de Cristiano Ronaldo: se hace socio de una organización de MMA

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”
    Mundo

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Trump afirma que EE.UU. comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida