SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

A 22 años de la película original, la actriz llega a los cines con Otro Viernes de Locos, filme en el que se reencuentra con Jamie Lee Curtis y Chad Michael Murray. Alejada de los excesos, su carrera y su vida familiar atraviesan un momento de feliz equilibrio. Ahora prepara una adaptación de una novela para el streaming.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan Glen Wilson

Sierra Belmont, una heredera de una lujosa estación de esquí, sufre un accidente en la cima de una montaña que le hace perder la memoria. Jake, un viudo con una hija, le ofrece un espacio en su hotel hasta que logre recordar quién es o que alguien aparezca en su puerta. Una posibilidad remota porque su padre está de viaje de negocios y su novio está perdido en el bosque.

Sin mayores pretensiones, Navidad de golpe (2022) propuso esa trama para imaginar un dulce romance en medio de un nevado paraje y una de las festividades favoritas del año. Si la película llamó la atención dentro del catálogo de Netflix fue porque era el primer rol protagónico de Lindsay Lohan en casi una década. Referente para toda una generación, la actriz volvía a la pantalla después de superar sus demonios.

Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited

¿Cuáles? Quizás el episodio que mejor grafica sus luchas es la entrevista que brindó a Oprah Winfrey en televisión en 2013, donde admitió que era adicta al alcohol. “Eso, en el pasado, fue una puerta de entrada a otras cosas para mí”, declaró durante la instancia, que ocurrió cuando acababa de salir de rehabilitación.

En ese diálogo también contó que creció “en un hogar muy caótico” y reconoció que detestaba ser el ejemplo de mal comportamiento y de una estrella infantil que había fracasado. Su objetivo, aseguró, era “recuperar lo que más me ha hecho feliz en mi vida: trabajar muy duro, mantenerme enfocada y demostrar mi valía de la misma manera que lo hice antes en el pasado que perdí. Tengo que recuperar la confianza de quienes tienen dudas en mi carrera, y lo respeto plenamente”, señaló.

Navidad de golpe fue la demostración de que la industria volvía a confiar en ella. Ese punto se consolidó cuando ese mismo año firmó un acuerdo para hacer dos cintas más con la plataforma de streaming. “Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta el momento y nos entusiasma continuar nuestra asociación con ella”, expresó la compañía.

Glen Wilson

Fruto de ese acuerdo, hizo Un deseo irlandés (2024) y Nuestro secretito (2024), filmes que difícilmente perdurarán en la memoria colectiva, pero que reafirmaron que la actriz estaba de regreso. Y que no era algo efímero. Además, esa tríada de películas para el streaming pavimento el camino para el retorno de uno de sus personajes más queridos: la Anna Coleman de Un viernes de locos (2003).

Fue su madre en ese largometraje, la actriz Jamie Lee Curtis, quien le propuso la idea de hacer una secuela de la comedia. Le sugirió la posibilidad cuando Lohan estaba embarazada, por lo que tuvieron que ponerse manos a la obra para que sus agendas calzaran, además de encontrar una idea que justificara el esfuerzo. Disney le dio luz verde al proyecto en mayo de 2023.

En Otro viernes de locos, como se llama la segunda parte (desde hoy en cines chilenos), Anna es madre de Harper (Julia Butters), una adolescente con la que tiene una conflictiva relación. Tess (Curtis) divide su tiempo entre su trabajo como terapeuta y sus roles al interior de la familia. El clan está a punto de expandirse después de que Anna se enamora de Eric (Manny Jacinto), el papá de una compañera de colegio de su hija, Lily (Sophia Hammons). A las puertas de la boda, un nuevo incidente provoca que las cuatro mujeres de la familia intercambien sus cuerpos.

Glen Wilson

Si en el momento en que se estrenó la cinta original Lindsay Lohan tenía 17 años –y aún no protagonizaba sus mayores escándalos–, ahora tiene 39 y comparte y una feliz familia con Bader Shammas, su esposo desde 2022 y padre de su hijo, Luai. En consecuencia, ahora tiene mucho más en común con Jamie Lee Curtis que hace dos décadas.

“Ambas somos personas muy centradas en la familia. Siempre hablamos de eso, y otra de las cosas importantes que (ella me ha enseñado) es que siempre hay que cuidarse a uno mismo primero. Porque sin eso, ¿cómo puedes hacer todo por los demás?”, indicó Lohan a la revista Elle.

La secuela ha recibido elogios de la crítica y los pronósticos sostienen que tendrá un buen desempeño en taquilla. Eso sí, la actriz observa esa recepción con cierta distancia: desde 2024 vive en Dubái, alejada de Hollywood y el estrés que le genera la posibilidad de que la estén fotografiando sin su consentimiento.

Glen Wilson

“No quiero que mi familia viva la experiencia de ser perseguida por los paparazzi como yo. Fueron momentos aterradores; sufro de trastorno de estrés postraumático extremo por esas situaciones. Las situaciones más invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan a ocurrir. No es seguro. No es justo”, planteó a The Sunday Times.

Todo apunta a que su siguiente proyecto será en una serie para el streaming: está implicada como protagonista y productora de la adaptación de Hulu de la novela Count my lies, de Sophie Stava, una historia centrada en una adinerada familia cuyos secretos amenazan con revelarse. Una ficción que la tiene particularmente entusiasmada. “Es la primera vez que no tengo que tener un interés romántico, que no tengo que besar a alguien al final de la película. Lo que es muy refrescante: no tener que ser esa chica por una vez”.

Lee también:

Más sobre:CineLindsay LohanOtro Viernes de LocosJamie Lee CurtisUn Viernes de LocosNetflixFreakier FridayFreaky FridayJulia ButtersSophia HammonsManny JacintoMark HarmonNisha GanatraNavidad de GolpeUn Deseo IrlandésNuestro SecretitoJuego de GemelasChicas PesadasMean GirlsCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

El hijo de Luchsinger Mackay, los ex-Evópoli y el regreso de Víctor Manoli: el elenco de precandidatos UDI

Virus sincicial presiona a los hospitales: 70% de los servicios en riesgo o alerta por alta ocupación de camas pediátricas

La impensada alianza entre Araya y Cerna que rompe histórica distancia entre Carabineros y la PDI

Elisa Loncon y su opción senatorial: “Quiero ser una contribución: ni en mi historia personal ni en la Convención he cerrado las puertas al diálogo”

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto
Chile

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida