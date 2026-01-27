Inti-Illimani Histórico llegará a Concepción con su espectáculo “Reencuentro”

Inti-Illimani Histórico presentará en Concepción su emotivo espectáculo “Reencuentro”, una propuesta marcada por la participación de Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristián Mancilla, músicos emblemáticos que han sido parte fundamental de la agrupación en distintas etapas de su historia.

Un show único y vibrante, que celebra la reconocida trayectoria de una de las bandas más importantes de la música chilena, es el que ofrecerá Inti-Illimani Histórico el martes 3 de febrero en el Teatro Universidad de Concepción, en un concierto que promete un recorrido cargado de emoción, memoria y excelencia musical. Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket.com.

La agrupación, referente indiscutido de la Nueva Canción Chilena, cuenta con 58 años de carrera, periodo en el que se ha consolidado como una pieza esencial de la escena musical nacional e internacional. Su propuesta artística, que fusiona las raíces de nuestra tierra con elementos clásicos y populares, ha trascendido fronteras, llegando a diversos rincones del mundo con un éxito sostenido.

En este significativo recorrido, Inti-Illimani ha contado con músicos de excelencia, cuatro de los cuales serán parte de este especial espectáculo titulado “Reencuentro”. Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristián Mancilla desplegarán sus talentos en un concierto imperdible, aportando sonoridades, ritmos y timbres que han marcado la historia del grupo.

Jorge Ball, destacado músico multiinstrumentista y maestro luthier, fue parte de Inti-Illimani a comienzos de los años ’80. Pedro Villagra, compositor y multiinstrumentista, integrante de Santiago del Nuevo Extremo, formó parte de la agrupación durante los ’90. Cristóbal Berrú, hijo del recordado Max Berrú, aportará la sonoridad ecuatoriana tan presente en la identidad del grupo, mientras que Cristián Mancilla, versátil instrumentista y cantante, representa una de las etapas más recientes del conjunto.

Inti-Illimani Histórico, integrado por Horacio Salinas, José Seves, Horacio Durán, Camilo Salinas, Fernando Julio, Danilo Donoso y Hermes Villalobos, junto a los músicos invitados, será el encargado de ofrecer un concierto colmado de emoción, con las canciones más emblemáticas de su repertorio y la impecable ejecución musical que ha caracterizado su trayectoria. Un recorrido inolvidable por su historia poética y artística que se transformará en una experiencia única para todos los amantes de la música.