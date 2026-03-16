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    Investigación asegura que dio con la verdadera identidad del artista británico Banksy

    Un reportaje de Reuters afirma que el nombre del artista sería Robin Gunningham, de 51 años. El artista habría conseguido pasar desapercibido gracias a un cambio legal de nombre a David Jones. El documento clave para dar con la identidad del artista fue una declaración firmada a la policía de Nueva York tras una detención en los años 2000.

    Por 
    Daniel Cañete

    Una investigación de Reuters plantea haber develado uno de los misterios más grandes que ha tenido el mundo del arte: “¿Quién es Banksy?”. El reportaje señala que las manos que dieron vida a las obras callejeras fueron las de Robin Gunningham, de 51 años. El hombre, gracias a la estrategia administrativa de cambiar su nombre a David Jones, logró pasar por debajo del radar de la policía, la prensa y los curiosos durante décadas.

    La identidad de Banksy había sido un misterio por varios años. Múltiples investigaciones habían intentado dar con el nombre del anónimo. El resultado de ellas habían sido tres nombres que saltaban como los principales sospechosos: Thierry Guetta, Robin Gunningham y Robert Del Naja, integrante de la banda de trip hop Massive Atack.

    El documento periodístico trata de una crónica detallada de cómo el equipo formado por Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison consiguió dar con la identidad del artista. En ella, se explica que la primera pista que dio paso a la investigación fueron las obras que comenzaron a aparecer en Ucrania en 2022.

    Esta obra apareció en 2022 en la ciudad de Horenka tras el estallido de la guerra en Ucrania

    El análisis también consideró las fotografías publicadas de Banksy. Asimismo, entrevistaron a habitantes de las localidades ucranianas donde habían aparecido obras del artista. Sin embargo, el documento clave que logró dar con la identidad del británico fue una confesión manuscrita del año 2000.

    Una identidad perdida

    En septiembre del año 2000, apareció una obra de Banksy en una valla publicitaria de la marca Marc Jacobs. El autor fue arrestado a las 4:20 de la mañana, para después hacer una confesión escrita para la policía de Nueva York.

    “La tarde-noche del 17 de septiembre, había estado bebiendo en un club nocturno con amigos cuando decidí hacer un ajuste humorístico a una valla publicitaria (billboard) en la parte superior de la propiedad en Hudson St. Usando una llave, entré al edificio donde había estado guardando algunas pinturas y, usando una escalera, pinté sombra de ojos, una boca nueva y una burbuja de diálogo en la valla publicitaria”, decía el documento.

    Documento clave revelado por Reuters

    En el archivo también encontraron que el artista puso como domicilio el Carlton Arms Hotel, donde Banksy había pasado largas temporadas e incluso pintado habitaciones. Por este episodio, el artista tuvo que pagar una multa y hacer cinco días de trabajo comunitario. Años después, pagaría el incidente con su propia identidad.

    Otra de las pistas que fueron claves son las imágenes que le tomó, a cara descubierta, el fotógrafo Peter Dean Rickards. De ellas se desprendieron rasgos físicos que coincidían con las descripciones del artista. Los accesorios en su muñeca, el tatuaje en el antebrazo izquierdo y el aro en la oreja fueron los detalles que encajaban.

    Esta es una de las obras que realizó Banksy en la ciudad de Horenka, Ucrania.

    En 2022, cuando las obras aparecieron en Ucrania, el equipo de periodistas consiguió los registros migratorios. Según el relato, Robin Gunningham cambió su nombre legal a David Jones. Esta sutil estrategia le permitió pasar por debajo del radar. Esto debido a lo común del nombre en Reino Unido. La investigación de los periodistas indicó que, en los documentos, ambas identidades tenían la misma fecha de nacimiento.

    Las respuestas de Banksy

    La información de Reuters fue comunicada a Mark Stephens, abogado de Banksy, para conocer la versión del artista. La defensa se limitó a decir que: “no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su consulta sean correctos”.

    Una de las obras hechas por Banksy en su paso por Ucrania

    Además, el abogado pidió que la información no fuera publicada porque podría afectar la integridad de Banksy. “Sin confirmar ni desmentir la identidad de Banksy, Stephens nos instó a no publicar este informe, afirmando que hacerlo violaría la privacidad del artista, interferiría con su obra y lo pondría en peligro”, detalla el reportaje.

    Pese a esto, los periodistas expresaron que “las personas e instituciones que buscan moldear el discurso social y político están sujetas a escrutinio, rendición de cuentas y, en ocasiones, a la revelación de su identidad. El anonimato de Banksy —una característica deliberada, pública y rentable de su obra— le ha permitido operar sin tal transparencia”.

    Lee también:

    Más sobre:BanksyReutersRobin GunninghamDavid JonesThierry GuettaRobert Del NajaCarlton Arms HotelPeter Dean RickardsArteArte Culto

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