    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    La hermana del destacado actor, y Head de originales internacionales de Amazon MGM Studios, deslizó la posibilidad de que el intérprete se sume a alguna producción nacional.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    En medio de un año marcado por estrenos globales y presencia en grandes franquicias, Pedro Pascal no solo acumula éxitos en Hollywood, sino que también estaría explorando opciones para involucrarse en producciones chilenas, según reveló su hermana, Javiera Balmaceda.

    La ejecutiva —Head de Originales Internacionales de Amazon MGM Studios— afirmó en diálogo con Cooperativa que el actor está revisando posibles proyectos en nuestro país.

    Yo creo que está estudiando posibilidades... no estoy tan en la intimidad de lo que está viendo, pero yo sé que sí lo está haciendo”, indicó.

    En ese sentido, Balmaceda destacó el apego del intérprete a Chile, asegurando que “quiere mucho al país y le importa mucho nuestra historia chilena”.

    Cabe señalar que Pascal se está preparando para nuevas producciones, como la película de The Mandalorian y su incorporación a la próxima entrega de Avengers.

    Por otro lado, la productora destacó que el país posee un enorme potencial narrativo aún por explorar, afirmando que “hay muchas más historias locales que se pueden contar”.

    “Mi meta es mostrarle a todo el mundo la riqueza de estas historias, porque hay mucho afuera de Hollywood y hay muchas historias que contar fuera de las dictaduras o los narcos”, añadió.

    Pedro Pascal y Javiera Balmaceda
