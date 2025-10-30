SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

La reputada directora está detrás de un thriller que narra los 19 minutos previos a que un misil impacte en Estados Unidos, que ya está en Netflix. Realizada a modo de alerta sobre el arsenal nuclear del mundo, es otra demostración del músculo de la responsable de Punto de Quiebre (1991) y Vivir al Límite (2008). Su guionista y sus actores conversan con Culto sobre la trastienda.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita Eros Hoagland/Netflix

Antes y después de la Guerra Fría la idea de un probable ataque contra territorio estadounidense ha sido un motivo constante en el imaginario de Hollywood. Ahora, ¿qué ocurriría si el origen de esa amenaza fuera completamente desconocido? ¿Y qué ocurriría si esa agresión extranjera se desencadenará en el panorama geopolítico actual, en que una decena de países posee arsenal nuclear?

La respuesta está contenida en Una casa de dinamita, película que impactó a los asistentes a la 82° edición del Festival de Venecia y que acaba de debutar en Netflix. Dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por Noah Oppenheim, describe un escenario de máxima tensión: un día cualquiera, sin mayores indicios, los sensores de Estados Unidos detectan que un misil ha sido lanzado desde una ubicación no determinada en el Oceano Pacifico, dando paso a la incredulidad y el caos. ¿Fue Rusia? ¿O tal vez China? ¿Quizá Corea del Norte?

Eros Hoagland/Netflix

La cinta está menos interesada en contestar esa interrogante y más enfocada en las reacciones de los políticos, militares y oficiales ante un proyectil que caerá en cuestión de minutos en Chicago, acabando con la vida de millones de ciudadanos.

“Desde el principio Kathryn y yo nos interesamos por la misma pregunta: ¿qué pasaría si alguien lanzara un misil contra Estados Unidos? –explica Oppenheim a Culto–. Hay nueve países en el mundo que poseen armas nucleares. Muchos de ellos no son aliados de Estados Unidos. Hay miles de armas y podrían lanzarse accidentalmente. Si eso llegara a pasar alguna vez, ¿cómo respondería y reaccionaría el gobierno de Estados Unidos? Por eso, en primer lugar, nos comprometimos con la autenticidad y el realismo”.

Ambos coincidieron en que querían brindar al público “una experiencia visceral”, lo que se tradujo en que el largometraje narra los 19 minutos previos a que el misil impacte en suelo norteamericano. Con el pulso inconfundible de la directora de Punto de quiebre (1991) y Vivir al límite (2008), el filme se mueve entre diferentes puntos de vista: la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el Comando Estratégico de los Estados Unidos, una base militar de EE.UU. en Alaska, entre otros puntos determinantes ante una situación de ese calibre.

“Una de las cosas que convierte a Kathryn en una de las grandes cineastas de todos los tiempos es su firme compromiso con la precisión. Si vamos a llevar a la gente a estas salas, debemos representarlos tal como son”, indica Oppenheim, quien se desempeñó como presidente de NBC News entre 2017 y 2023. Ahora enfatiza: “Lo que intentamos es responder a una pregunta y la abordamos casi periodísticamente. Kathryn lo describe como un enfoque periodístico de la realización cinematográfica”.

Eros Hoagland/Netflix

Esa convicción generó que el guión se llenara de muchos conceptos y nombres propios que tal vez el espectador no ha escuchado hasta ahora. Una decisión que incluso produjo desbarajustes en el elenco. “Estaba confundido”, admite entre risas el actor Tracy Letts, quien se pone en la piel del general Anthony Brady. Aunque afirma que “el guión de Noah es muy detallado y específico y realmente emocionante”, reconoce que en un comienzo “no entendía el lenguaje. Me resultaba muy poco claro, por lo que me tomó un par de lecturas entender lo que mi personaje estaba diciendo”.

A Anthony Ramos le ocurrió algo similar. “En el guión había tanta información que desconocía por completo. ¿Qué es un GBI (misil interceptor terrestre)? ¿Qué es un ICBM (misil balístico intercontinental)? ¿Qué significan? ¿A qué se dedican?”.

Mano firme

Tracy Letts es un cinéfilo de tomo y lomo. A distancia, como espectador, percibía a Kathryn Bigelow como “una cineasta muy enérgica. Es una cineasta pura, realmente cuenta la historia a través de la imagen y casi siempre a través de la versión más enérgica de esa imagen. Y eso parece influir en cada parte de la realización cinematográfica. Y esto se remonta a su primera película, Cuando cae la oscuridad (1987). Ella aporta una carga visceral a cada proyecto”.

Tras haber trabajado bajo su dirección, sostiene que “es encantadora en el set. Es encantadora y de voz suave. Y, desde luego, nunca alza la voz. Nunca se tiran sillas. Todo se hace de la manera más respetuosa e interrogativa”.

Eros Hoagland/Netflix

El australiano Jason Clarke volvió a colaborar con la directora después de La noche más oscura (2012), su largometraje sobre las operaciones especiales que terminaron con la muerte de Osama bin Laden y que, según recuerda, “ella lanzó antes de que alguien escribiera un libro (sobre el caso)”

Más de una década después, con otro objeto de estudio, con la mirada puesta en el presente y no en el pasado cercano, la directora realiza otra apuesta por sacudir al espectador en su asiento. “Para mí ella es como Picasso. Lo ha hecho todo y ahora ha decidido hacer sus últimos filmes. Son de su tiempo y para su tiempo. Y casi adelantados a su tiempo. Ahora, con todo lo que está pasando, es hora de reflexionar sobre lo que tenemos en nuestras manos y adónde nos lleva esta retórica y esta acción. Porque tenemos una versión de este evento que no surge de grandes guerras, de conversaciones y cosas así; podría incluso ser un accidente, no lo sabemos”.

“El hecho de que pueda ejecutarlo tan bien, reunir a tanta gente increíble y tener un deseo inquebrantable de hacerlo tan honesto, real y centrado, creo que al final te golpea como un misil, tanto literal como figurativamente”, agrega Clarke.

Por su parte, Noah Oppenheim imagina un escenario ideal. “Creo que habremos cumplido con nuestro trabajo si (los espectadores) se plantean grandes preguntas como: ¿Por qué vivimos en un mundo con esta amenaza existencial que se cierne sobre nosotros? ¿Por qué estos sistemas e instituciones funcionan así?”.

© 2025 Netflix, Inc..

En un contexto en el que nueve pases poseen arsenal nuclear, no es descabellado preguntarse si la cinta de Bigelow no llega algo tarde a instalar la conversación.

“Supongo que uno podría darse por vencido y decir: me rindo, el genio salió de la lámpara y estamos todos condenados”, contesta el realizador. “Sin duda, hay suficientes crisis existenciales que se ciernen sobre nuestras cabezas, ya sea el cambio climático o el potencial destructivo de la IA, como para que todos simplemente ignoraramos deliberadamente la realidad y dijéramos: despiértenme cuando termine. Pero no estoy seguro de que esa sea la forma en que elijo vivir. Prefiero creer que, mientras haya seres humanos en este planeta, existe el potencial de cambiar las cosas y lograr un cambio positivo”.

Lee también:

Más sobre:CineUna Casa de DinamitaNetflixKathryn BigelowA House of DynamiteNoah OppenheimTracy LettsAnthony RamosJason ClarkeIdris ElbaRebecca FergusonGabriel BassoJared HarrisMoses IngramJonah Hauer-KingGreta LeeKaitlyn DeverFestival de VeneciaFestival de Venecia 2025Premios OscarOscar 2026Cine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustó agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas
Chile

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones
Negocios

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas
El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo
Mundo

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

João Paulo Charleaux: “La policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”