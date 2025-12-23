Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

Kidd Voodoo es por lejos el artista chileno protagónico de 2025. Arrasó en el Festival de Viña, impuso una música urbana con contornos melódicos, es el crédito nacional más escuchado en Spotify y llegó a repletar 12 fechas en el Movistar Arena, más que cualquier otro nombre en el lugar, un récord.

Pero, al parecer, el cantante quiere una tregua y una bocanada de aire. El artista sorprendió al anunciar en sus redes sociales que se “tomará una pausa” tras su exitoso año, el más intenso y vertiginoso de su trayectoria.

Foto: Pedro Rodríguez

Fue precisamente a través de sus redes sociales que el cantante urbano compartió un escueto mensaje anunciando su “pausa”, sin especificar cuánto tiempo se tomará.

“Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido un sueño”, anunció en sus plataformas, para después decir: “Tomaré una pausa por un tiempo, nos vemos en otro momento”.

El freno en la carrera del maipucino sorprende a la escena y a la industria, y abre una etapa de incertidumbre en una de las figuras que marcaron el 2025 chileno.