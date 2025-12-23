SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Uno de los artistas más populares de este temporada en el país anunció sorpresivamente en sus redes que no seguirá por un tiempo con su carrera para darse un respiro. Lee aquí las declaraciones.

    Por 
    Equipo de Culto
    Créditos: @frafractal / @_deyabeltran

    Kidd Voodoo es por lejos el artista chileno protagónico de 2025. Arrasó en el Festival de Viña, impuso una música urbana con contornos melódicos, es el crédito nacional más escuchado en Spotify y llegó a repletar 12 fechas en el Movistar Arena, más que cualquier otro nombre en el lugar, un récord.

    Pero, al parecer, el cantante quiere una tregua y una bocanada de aire. El artista sorprendió al anunciar en sus redes sociales que se “tomará una pausa” tras su exitoso año, el más intenso y vertiginoso de su trayectoria.

    Foto: Pedro Rodríguez

    Fue precisamente a través de sus redes sociales que el cantante urbano compartió un escueto mensaje anunciando su “pausa”, sin especificar cuánto tiempo se tomará.

    “Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido un sueño”, anunció en sus plataformas, para después decir: “Tomaré una pausa por un tiempo, nos vemos en otro momento”.

    El freno en la carrera del maipucino sorprende a la escena y a la industria, y abre una etapa de incertidumbre en una de las figuras que marcaron el 2025 chileno.

    Más sobre:Kidd VoodooMovistar ArenaFestival de ViñaMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    Lo más leído

    1.
    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    2.
    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    3.
    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    4.
    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes
    Chile

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida