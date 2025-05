La canción de The Beatles que no dejó conforme a John Lennon: “Estaba psicológicamente destrozado”

Siempre directo en las entrevistas que concedió, John Lennon no ocultaba sus preferencias y la autocrítica sobre las canciones que alguna vez escribió para The Beatles.

En su legendaria entrevista a Rolling Stone, de 1970, Lennon detalló algunas de sus favoritas. "I’m a Loser, Help, Strawberry Fields, todos son discos personales. Siempre escribía sobre mí cuando podía (...) La verdad es que no sé nada más, y las pocas canciones auténticas que escribí fueron como Help! y Strawberry Fields. No puedo recordarlas todas ahora mismo. Siempre las consideré mis mejores canciones".

Pero hay otras que no lo dejaron satisfecho. Así ocurrió con Across the universe, una canción que es conocida por el álbum Let it Be (1970), pero que en rigor se escribió antes.

Fue la primera canción que Lennon grabada por los Beatles después de I am the Walrus. La letra fue escrita por Lennon en su casa de Kenwood, y luego le puso la música.

En el estribillo figura la frase “Jai guru deva, om”, en sánscrito, que se traduce aproximadamente como «Victoria a Dios divino». Probablemente se inspiró en el Maharishi Mahesh Yogi a quien conoció a fines de 1967.

Para Lennon esa era una de sus mejores canciones. “Me gusta Across the Universe. Es una de las mejores letras que he escrito. De hecho, podría ser la mejor. Es buena poesía, o como se llame, sin rebuscarla. Verás, las que me gustan son las que se sostienen como palabras, sin melodía. No necesitan melodía, como un poema, se pueden leer".

Grabada originalmente a comienzos de 1968, Lennon deseaba lanzarla como single. Finalmente fue a parar a al disco benéfico No One’s Gonna Change Our World. "Era una pista pésima de una gran canción y me decepcionó muchísimo. Nunca salió como The Beatles; la doné al Fondo para la Naturaleza de Gran Bretaña“, contó Lennon.

Así, quedó olvidada, hasta que Phil Spector reparó en ella en el proceso en que trabajaba con las cintas grabadas en las sesiones de enero de 1969. Aunque en la película Let it Be se ve al grupo intentando ensayarla, no la grabaron. Así, Spector echó mano a esa primera versión que no le agradaba a Lennon. Le sumó voces y una sección de cuerdas.

“La extrajo de los archivos de los Beatles y la sobregrabó -relató en el libro All We Are Saying: The Last Major Interview With John Lennon and Yoko Ono de David Sheff-. Las guitarras están desafinadas y yo canto desafinado porque estoy psicológicamente destrozado y nadie me apoya ni me ayuda, y la canción nunca se hizo bien".

