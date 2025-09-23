La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Con Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino como productoras ejecutivas, la serie basada en La casa de los espíritus sigue marcando hitos en la antesala a su estreno en Prime Video. Este martes, en el marco de un panel en el que participaron Francisca Alegría, Fernanda Urrejola, Andrés Wood y la propia autora, se liberaron nuevas imágenes y se reveló que llegará a la plataforma de streaming en 2026.

Uno de los fotogramas inéditos muestra a Fernanda Urrejola como Blanca Trueba y Rochi Hernández como Alba, y el otro tiene a Aline Küppenheim como Nívea del Valle y a Eduard Fernández como Severo del Valle.

La producción también detalló los papeles que interpretarán los otros integrantes del elenco: Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca Trueba, Chiara Parravicini como Rosa, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, Néstor Cantillana como Pedro Segundo, Luis Dubó como Pedro el Viejo, Noelia Coñuenao como Pancha García, Pedro Fontaine como Jaime Trueba, Antonia Zegers como Luisa Mora, Catalina Saavedra como Nora Mora, Amparo Noguera como Marta Mora, Emilio Edwards como Jean de Satigny, Nicolás Francella como Miguel y Maribel Verdú como Tránsito Soto

Producida por FilmNation Entertainment (Anora, Cónclave), la serie ya había confirmado que Alfonso Herrera encarna a Esteban Trueba y que Nicole Wallace y Dolores Fonzi comparten el rol de Clara del Valle. En tanto, la mexicana Fernanda Castillo es Férula Trueba y el colombiano Juan Pablo Raba es el Tío Marcos.

Con más de 70 millones de copias vendidas, La casa de los espíritus tuvo una adaptación cinematográfica en 1993 con Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close y Winona Ryder en los roles principales.

Revisa a continuación un clip de la boda de Esteban Trueba y Clara del Valle: