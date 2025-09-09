La boda de Esteban Trueba y Clara del Valle: mira el adelanto de La Casa de los Espíritus

A más de cuatro décadas de su publicación, La casa de los espíritus prepara su desembarco en el streaming. Prime Video, la plataforma que estrenará la serie próximamente, lanzó un primer adelanto que permite empezar a entrar al mundo de la adaptación de la exitosa novela de Isabel Allende.

En la escena se aprecia al mexicano Alfonso Herrera y a la española Nicole Wallace, quienes interpretan a Esteban Trueba y Clara del Valle. La pareja ingresa a la celebración de su boda, un hito clave dentro de la saga familiar narrada por la autora chilena.

Mientras que Herrera encarna a Esteban en diferentes momentos de su vida, la argentina Dolores Fonzi asume el rol de Clara en una etapa adulta. En tanto, la mexicana Fernanda Castillo es Férula Trueba y el colombiano Juan Pablo Raba es el Tío Marcos.

El elenco ya confirmado también incluye a Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Urrejola, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Nicolás Francella, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Nicolás Contreras, Sara Becker, Emilio Edwards, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Pedro Fontaine y Noelia Coñuenao.

Las productoras ejecutivas de la serie son Eva Longoria y la propia Isabel Allende. Y las mentes detrás del proyecto son Francisca Alegría, Fernanda Urrejolay Andrés Wood. La ficción es producida por FilmNation (Anora, Promising young woman) y cuenta con servicios de producción de Fábula.

Revisa el adelanto a continuación: