La dura “guerra civil” que sacude el legado de Tommy Rey y a la cumbia chilena

La alerta la lanzó Gloria Sáez, la viuda de Tommy Rey. Con el dolor aún lacerando su espíritu, declaró a este medio que el rey de la cumbia, el hombre que simbolizaba la fiesta, se fue de este mundo con una pena negra en el alma. Y apuntó a un responsable, el percusionista y cofundador de la Sonora, Leo Soto.

“Leonardo quería cambiarle el nombre a la orquesta antes, antes que Tommy falleciera”, asegura.

Fue una llamada, que Sáez puso en altavoz, para que el mismo Tommy escuchara la idea. “Estábamos almorzando y él escuchó la idea de parte de Leonardo. Y yo le dije que no, porque el nombre de la orquesta es mío, yo lo tengo hace muchos años. Tommy me lo dejó para que nadie lo ocupara después que él se fuera, me lo traspasó hace como 30 años”.

En charla con el programa Primer Plano, el pasado 28 de julio, el yerno del músico, Juan Lledó, profundizó en las palabras de la viuda. Confirmó que en sus últimos días, la “preocupación máxima, que incluso lo llevó a la muerte, fue la preocupación de la orquesta”.

Según su entorno, el cantante recibió presiones para seguir cantando, pese a estar convaleciente de dos ACV. Más aún, Lledó aseguró que en último ensayo de Tommy Rey, antes de subir al escenario del Gran Arena Monticello, el pasado 21 de marzo como parte del show de La Descendencia Chilena, “había una indolencia, por parte de los músicos”.

Misa fúnebre de Tommy Rey en Catedral Metropolitana Javier Salvo/Aton Chile

“Él no estaba a tono, en el ritmo de lo que estaban haciendo, venía saliendo de un tratamiento, el mismo día -asegura Lledó en la mentada entrevista-. Estaba un poco perdido, sí, pero era don Tommy”.

Según Lledó, en la orquesta había un murmullo. Una molestia latente con los problemas de salud del líder, lo que mermaba su rendimiento. “Estaban muy choreados, muy aburridos de que Don Tommy no fuera el mismo”.

Ahí habría surgido el plan; cambiarle el nombre a la orquesta y sumar a un nuevo cantante. “Don Tommy se opuso absolutamente”, dice Lledó. Había un plazo fatal; el 30 de marzo. Como una ironía del destino, Tommy Rey falleció el 26, cuatro días antes del día “D”.

Ese día se escindirían de forma definitiva de La Sonora de Tommy Rey para levantar otro proyecto. Incluso ya tenían nuevo nombre: Sonora Pambiche. Leo Soto hasta había creado un grupo de WhatsApp aparte para poder coordinar los nuevos rumbos con los músicos.

Tommy-Rey-1-ok.jpg la-tercera

El “golpe de estado”

El trompetista Roberto Vidal -parte de la Sonora de Tommy Rey entre 2000 y 2025- se suma a esta versión. En charla con Culto, aseguró que Tommy Rey sabía de ese plan. “La decisión la tenían tomada de varios meses antes. Tommy se fue con ese pensar de que toda la gente que había estado con él, estaba preparando un golpe de estado. Estaba muy dolido”, asegura.

Más aún, afirma que no había razón para reemplazar a Tommy Rey. “Era injustificado que lo quisieran sacar. Tommy al cantar en el escenario tenía una tos por aquí y por allá, pero como cualquier músico. Él estaba muy bien, se sabía ‘a la pata’ todo su repertorio, su profesionalismo era imbatible. No había justificación para cambiarlo. Por supuesto que estaba arrastrando una enfermedad y estaba algo complicado, pero se subía al escenario y era otro, cambiaba totalmente”.

Vidal además, marca un momento clave en el quiebre; la disputa por la marca Tommy Rey. Ocurrió meses antes de la muerte de Patricio Zúñiga, en el bar Victoria. Esa noche, Leo Soto habría reunido al resto de los músicos y criticó la decisión de que la marca del grupo estuviera en manos de Gloria Sáez. “Discutió mucho al respecto, dijo que cómo era posible que Gloria se metiera en esto, que le quería quitar su grupo. Tommy cayó en una depresión bastante fuerte después de esa noche, poco antes de fallecer, quedó muy apenado por todo lo que estaba pasando”.

De allí se habría desprendido la decisión de Soto de formar otra orquesta con otro cantante. “Teníamos que hacer otra orquesta, según Leo -señaló Vidal a Primer Plano-. Que Tommy ya no iba a dar el ancho para seguir trabajando. Ya se habían roto las cosas y Leo ya había pensado en poner otro cantante”.

Más aún, Vidal asegura que Soto habría planteado esa opción como un ultimátum. “Si tú no le cambias el nombre a la sonora, yo me voy el 30 de marzo y agregó, me voy con todos los muchachos”,

“Para mí no fue justo, no fue bueno y fue un error”, agrega.

Para colmo, la historia también tendría una arista legal. El programa Primer Plano reveló que, el pasado 28 de julio, Leo Soto intentó registrar a su nombre la marca Sonora de Tommy Rey en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En el mismo espacio, su abogado, Juan Pablo Leal, reconoció la inscripción, pero aclaró que ocupó el nombre “La Sonora de Tommy Rey” y no “La Sonora Tommy Rey”, que es la forma en que lo habría inscrito la familia del artista tropical.

Aún cuando fue requerido por Primer Plano, Leo Soto declinó conversar. Solo hace un tiempo habló con Culto, ocasión en que afirmó de modo escueto: “Entiendo el dolor de alguien que perdió a un ser muy famoso y muy querido. Estoy de lleno trabajando con La Gran Sonora de Todos, estoy enfocado en eso. Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor, sé que no es llegar y perder a un esposo”.

“Trabajé 43 años con él y siempre hubo mucho respeto entre ambos. Se fue un gran amigo, ojalá que descanse en paz”, remató.

La suerte de “guerra civil” desatada en La Sonora de Tommy Rey golpea a una escena como la de la cumbia chilena, caracterizada al menos de manera pública por los gestos cómplices, la hermandad y el sentir de avanzar todos en grupo, como queda demostrado habitualmente en cumbres, encuentros masivos y festivales.