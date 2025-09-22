“La Tirana”, el intenso bolero que une a Mon Laferte y Nathy Peluso

Un doliente y apasionado bolero, une a Mon Laferte y a la argentina Nathy Peluso. Se trata de La Tirana, una canción que adelanta Femme Fatale, el próximo disco de la viñamarina.

La canción se estrena nueve meses después del encuentro público entre ambas figuras, quienes compartieron una foto juntas en un ascensor en enero pasado. Desde entonces, sus seguidores han clamado por una colaboración entre estas dos voces femeninas, seductoras y de gran virtuosismo.

La llegada de La Tirana coincide con dos nominaciones al Latin Grammy 2025, para cada una de las intérpretes, y el fin de la exitosa temporada en la icónica obra musical Cabaret, para Mon Laferte, en la Ciudad de México, donde agotó las funciones en el Teatro de Los Insurgentes, conquistando a su público como Sally Bowles.

El videoclip de La Tirana, fue dirigido por la chilena Camila Grandi, habitual colaboradora de Mon Laferte. La propuesta audiovisual fusiona una estética inspirada en referentes como Cabaret, Los Caballeros las Prefieren Rubias y el mundo del vaudeville.

El álbum Femme Fatale será lanzado antes de fin de año. La Tirana se suma a sencillos previos como Otra noche de llorar y Esto es amor, su colaboración con Conociendo Rusia.