Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

Desde su perfil de Instagram, el grupo multidisciplinario Colectivo Abejorros anunció la realización de una rifa solidaria para apoyar a Ángelo Pierattini luego del grave accidente de tránsito que sufrió en la Ruta 68.

Aunque su recuperación ha sido exitosa y fue dado de alta, el equipo del músico ha recibido aportes voluntarios para costear los gastos médicos. La iniciativa del colectivo ha sido difundida por músicos (incluidas las redes sociales de Pierattini) y medios de comunicación como una de las formas más directas de ayudar.

Desde el Colectivo detallaron que los resultados de la rifa se sortearán el 7 de febrero, con 28 selecciones de premios que, sumando sus partes, deja más de 50 recompensas disponibles.

Entre estos hay libros sobre música, vinilos y discos de artistas como Joe Vasconcellos, Tomo como Rey, Saiko, Weichafe y 31 Minutos, entre otros artistas, ilustraciones, lecturas de tarot y una cena para dos en Hard Rock Café Santiago, entre otros premios de diferentes estilos. El valor de los números es de $5.000.

¿Cómo participar?

Quienes estén interesados en participar, deberán escribir un correo a abejorrosrifa@gmail.com indicando cuántos números desean adquirir. Los números se asignarán por orden de compra y se confirmarán cuando se reciba el pago.

El sorteo del 7 de febrero será realizado en vivo durante un evento benéfico organizado por el Colectivo Abejorros. Para quienes vivan en la Región Metropolitana, se coordinarán puntos de entrega con los ganadores, mientras que los envíos a regiones serán por pagar, según el colectivo.

Para leer toda la información, pueden revisar el post de Instagram de la rifa.