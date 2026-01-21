SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Colectivo Abejorros anunció una rifa en redes sociales para apoyar económicamente al músico. El sorteo se hará el 7 de febrero y hay 28 premios disponibles.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de ADN Radio

    Desde su perfil de Instagram, el grupo multidisciplinario Colectivo Abejorros anunció la realización de una rifa solidaria para apoyar a Ángelo Pierattini luego del grave accidente de tránsito que sufrió en la Ruta 68.

    Aunque su recuperación ha sido exitosa y fue dado de alta, el equipo del músico ha recibido aportes voluntarios para costear los gastos médicos. La iniciativa del colectivo ha sido difundida por músicos (incluidas las redes sociales de Pierattini) y medios de comunicación como una de las formas más directas de ayudar.

    Desde el Colectivo detallaron que los resultados de la rifa se sortearán el 7 de febrero, con 28 selecciones de premios que, sumando sus partes, deja más de 50 recompensas disponibles.

    Entre estos hay libros sobre música, vinilos y discos de artistas como Joe Vasconcellos, Tomo como Rey, Saiko, Weichafe y 31 Minutos, entre otros artistas, ilustraciones, lecturas de tarot y una cena para dos en Hard Rock Café Santiago, entre otros premios de diferentes estilos. El valor de los números es de $5.000.

    ¿Cómo participar?

    Quienes estén interesados en participar, deberán escribir un correo a abejorrosrifa@gmail.com indicando cuántos números desean adquirir. Los números se asignarán por orden de compra y se confirmarán cuando se reciba el pago.

    El sorteo del 7 de febrero será realizado en vivo durante un evento benéfico organizado por el Colectivo Abejorros. Para quienes vivan en la Región Metropolitana, se coordinarán puntos de entrega con los ganadores, mientras que los envíos a regiones serán por pagar, según el colectivo.

    Para leer toda la información, pueden revisar el post de Instagram de la rifa.

    Lee también:

    Más sobre:Ángelo PierattiniRifaMúsicaCanciónDiscoÁlbumSorteo31 MinutosWeichafeTomo como ReyJoe VasconcellosCultoMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    3.
    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    4.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners
    Negocios

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el respaldo de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar