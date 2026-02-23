SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Las reacciones que generaron en el público las imitaciones de Kramer a Boric, Kast y la clase política

    El comediante imitó a diversos políticos en una de las rutinas más esperadas del festival. La Quinta Vergara reaccionó con pifias a la parodia del presidente Gabriel Boric y con algunos aplausos a la del mandatario electo José Antonio Kast. También hubo rechiflas para Johannes Kaiser. Las imitaciones de los otros candidatos despertaron reacciones diversas en el público.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraídas de El País y Alumni UC. Créditos a Festival de Viña.

    El Festival de Viña abrió sus rutinas cómicas con Stefan Kramer, quien volvió a la Quinta Vergara luego de conquistar al Monstruo en 2008, 2018 y 2020. Manteniendo su tónica de presentaciones anteriores, el humorista imitó a figuras importantes de la contingencia política.

    El comediante abordó a todos los últimos candidatos presidenciales, al presidente Gabriel Boric y al mandatario electo José Antonio Kast. Las imitaciones estuvieron presentes desde la segunda mitad de su rutina, luego de chistes musicales, humor religioso y un viaje retrospectivo por la biografía del humorista.

    Créditos a Festival de Viña. Fotógrafo: Víctor Huenante

    Gabriel Boric

    Kramer imitó al presidente Boric parodiando su confusión al recordar las cifras, su vida pública como padre de Violeta, su trastorno obsesivo compulsivo y sus comentarios sobre la extrema derecha y la salud mental. El humorista entrecerró los ojos e interpretó al personaje aceleradamente.

    La Quinta Vergara reaccionó con pifias fuertes. Kramer complementó la broma diciendo “gracias por al apoyo”, dejando que se evidencien los silbidos del público. Fue el único momento de su rutina en que las pifias fueron notorias.

    Créditos a Festival de Viña

    Candidatos

    Kramer ya había imitado a los candidatos presidenciales en su serie web ¿Cuánto vale el voto?. Ahí, Kramer actuó en una serie de entrevistas cómicas con el presentador Leo Caprile.

    Hablando sobre su intención de evitar el enfoque político en sus presentaciones luego de su show en Viña 2020, Kramer imitó a los candidatos presidenciales de 2025, despertando reacciones mixtas en el público.

    Comenzó con Marco Enríquez-Ominami, a quien describió como el “comediante de los políticos”. Parodió su rapidez al hablar y su insistencia a seguir postulándose a la presidencia.

    Continuó con Eduardo Artés, a quien parodió su postura de extrema izquierda. Siguió con Harold Mayne-Nicholls, a quien imitó su forma de hablar y referenció su deuda con el SERVEL, además de su fanatismo por el fútbol.

    Créditos a Festival de Viña. Fotógrafo: Hans Scott

    Su imitación a Johannes Kaiser despertó pifias en la Quinta Vergara. Kramer se limitó a imitar al candidato haciendo ruidos guturales, afirmando que el político libertario “habría sido el primer presidente therian”.

    Pasó a imitar a Evelyn Matthei, con quien referenció las acusaciones de alzheimer que se hicieron en su contra, además de burlas a su postura de derecha. Continuó con Franco Parisi, a quien calificó como “un vendedor de supermercados” y parodió su voz, junto a algunas de sus propuestas,

    Su imitación a Jeannette Jara desató pifias del público. El humorista parodió sus orígenes laborales, su forma de hablar y su manera de dirigirse a José Antonio Kast en los debates.

    Créditos a Festival de Viña. Fotógrafo: Hans Scott

    José Antonio Kast

    La imitación a José Antonio Kast sacó risas en la audiencia. Kramer imitó al mandatario electo parodiando sus miradas, su “calma” y su relación con Jeannette Jara en el debate.

    Cuando Kramer mencionó las políticas de Kast que se refieren a sacar a los migrantes del país, parte del público reaccionó con aplausos. Por lo demás, Kramer imitó el apoyo del político a la cultura, su cantidad de hijos y cantó brevemente su canción “Zanja en Arica”, que interpretó en ¿Cuánto vale el voto?. Fue la última imitación de su rutina antes de la entrega de su Gaviota de Plata.

    Créditos a Festival de Viña. Fotógrafo: Hans Scott

    Lee también:

    Más sobre:Stefan KramerGabriel BoricJosé Antonio KastFestival de ViñaComediaHumorImitaciónPolíticaJeannette JaraHarold Mayne-NichollsEvelyn MattheiJohannes KaiserFranco ParisiMEOMarco Enríquez-OminamiEduardo ArtésCandidatos presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    El emotivo alto en Viña 2026: La Quinta Vergara rindió un sentido homenaje a Héctor Noguera

    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

    Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

    Gloria Estefan hace bailar a la Quinta Vergara y recuerda a Cuba en una emotiva apertura del Festival de Viña 2026

    José Antonio Neme se subió a bailar con Gloria Estefan en Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    2.
    Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

    Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

    3.
    Minuto a minuto | Stefan Kramer recibe Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Stefan Kramer recibe Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    4.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando
    Chile

    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

    Homicidio en San Bernardo: atacante persiguió y remató a la víctima dentro de su domicilio

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric
    Negocios

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast
    Cultura y entretención

    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    Las reacciones que generaron en el público las imitaciones de Kramer a Boric, Kast y la clase política

    El emotivo alto en Viña 2026: La Quinta Vergara rindió un sentido homenaje a Héctor Noguera

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México
    Mundo

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Quiénes podrían suceder a “El Mencho”: los nombres que emergen tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio