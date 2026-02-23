Las reacciones que generaron en el público las imitaciones de Kramer a Boric, Kast y la clase política

El Festival de Viña abrió sus rutinas cómicas con Stefan Kramer, quien volvió a la Quinta Vergara luego de conquistar al Monstruo en 2008, 2018 y 2020. Manteniendo su tónica de presentaciones anteriores, el humorista imitó a figuras importantes de la contingencia política.

El comediante abordó a todos los últimos candidatos presidenciales, al presidente Gabriel Boric y al mandatario electo José Antonio Kast. Las imitaciones estuvieron presentes desde la segunda mitad de su rutina, luego de chistes musicales, humor religioso y un viaje retrospectivo por la biografía del humorista.

Gabriel Boric

Kramer imitó al presidente Boric parodiando su confusión al recordar las cifras, su vida pública como padre de Violeta, su trastorno obsesivo compulsivo y sus comentarios sobre la extrema derecha y la salud mental. El humorista entrecerró los ojos e interpretó al personaje aceleradamente.

La Quinta Vergara reaccionó con pifias fuertes. Kramer complementó la broma diciendo “gracias por al apoyo”, dejando que se evidencien los silbidos del público. Fue el único momento de su rutina en que las pifias fueron notorias.

Candidatos

Kramer ya había imitado a los candidatos presidenciales en su serie web ¿Cuánto vale el voto?. Ahí, Kramer actuó en una serie de entrevistas cómicas con el presentador Leo Caprile.

Hablando sobre su intención de evitar el enfoque político en sus presentaciones luego de su show en Viña 2020, Kramer imitó a los candidatos presidenciales de 2025, despertando reacciones mixtas en el público.

Comenzó con Marco Enríquez-Ominami, a quien describió como el “comediante de los políticos”. Parodió su rapidez al hablar y su insistencia a seguir postulándose a la presidencia.

Continuó con Eduardo Artés, a quien parodió su postura de extrema izquierda. Siguió con Harold Mayne-Nicholls, a quien imitó su forma de hablar y referenció su deuda con el SERVEL, además de su fanatismo por el fútbol.

Su imitación a Johannes Kaiser despertó pifias en la Quinta Vergara. Kramer se limitó a imitar al candidato haciendo ruidos guturales, afirmando que el político libertario “habría sido el primer presidente therian”.

Pasó a imitar a Evelyn Matthei, con quien referenció las acusaciones de alzheimer que se hicieron en su contra, además de burlas a su postura de derecha. Continuó con Franco Parisi, a quien calificó como “un vendedor de supermercados” y parodió su voz, junto a algunas de sus propuestas,

Su imitación a Jeannette Jara desató pifias del público. El humorista parodió sus orígenes laborales, su forma de hablar y su manera de dirigirse a José Antonio Kast en los debates.

José Antonio Kast

La imitación a José Antonio Kast sacó risas en la audiencia. Kramer imitó al mandatario electo parodiando sus miradas, su “calma” y su relación con Jeannette Jara en el debate.

Cuando Kramer mencionó las políticas de Kast que se refieren a sacar a los migrantes del país, parte del público reaccionó con aplausos. Por lo demás, Kramer imitó el apoyo del político a la cultura, su cantidad de hijos y cantó brevemente su canción “Zanja en Arica”, que interpretó en ¿Cuánto vale el voto?. Fue la última imitación de su rutina antes de la entrega de su Gaviota de Plata.